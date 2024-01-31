春節機票貴2-6成！銷量較疫前仍增3成 赴東京機位近全滿

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-01-31 12:05

今年春節 7 天連續假期出國旅遊需求熱絡，網路旅遊平台易遊網今 (31) 日發布機票銷售數據指出，春節機票票價漲幅較平日貴 20-60%，但預訂量較疫情前同期仍有超過 30% 成長，春節最熱旅遊地為東京，機位幾乎全滿，其次為香港、大阪、曼谷和上海，顯示日本和泰國持續為國人度假勝地。

易遊網指出，疫後民眾有提早預訂熱門檔期機票的趨勢，整體春節機票預訂量較疫情前有超過 30% 成長，以短程線來說，國人最愛的旅遊地東京仍稱霸，其次為香港、大阪、曼谷與上海，長程線則是以洛杉磯、雪梨、舊金山、墨爾本和倫敦的預訂最熱門。

易遊網也提到，春節是一年中票價最貴的檔期，今年票價漲幅約比平常日貴 20-60% 不等，不過，國人最愛前往的日本旅遊需求仍熱絡，一線城市如東京、北海道機位幾近全滿。

以東京來說，易遊網中位數票價落在近 2.6 萬元，北海道的中位數票價更飆破 3 萬元。

因此，若因預算考量而猶豫是否安排過年出國的民眾，易遊網建議，可選擇短程航點，並避開日本熱門航點。

易遊網推薦 5 個 2 萬有找的航點供晚鳥旅客參考，若想赴東北亞旅行，韓國票價會較日本便宜，首爾來回含稅票價最低只要 14639 元起，而泰國正處免簽期間，加上 2 月屬最佳旅遊季節涼季，曼谷來回含稅票價 14222 元起，新加坡來回含稅票價 14342 元起，越南胡志明市來回含稅票價 17049 元起。

另一方面，鄰近台灣、飛行時間不用 2 小時的澳門，適合安排 3 天 2 夜的短天數旅行，來回含稅價 6926 元起。

不過，易遊網也提醒旅客，春節對於韓國、泰國、越南、新加坡和澳門等國家同樣是重要的年節，且每個國家放假區間不盡相同，個人商家或華人餐館店休機率高，因此，規劃行程時，建議先查詢該國的放假時間以及景點、設施、餐廳的春節營業時間，以免撲空。