台韓金融合作突破！「TWQR」登陸韓國 首波13家銀行啟用

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-31 19:34

台韓跨境支付交流新春報喜！「TWQR」即日起登陸韓國，首波開通 TWQR 於韓國掃碼購物的發卡機構，包括台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、上海銀、高雄銀、兆豐銀、臺企銀、新光銀、元大銀及花蓮二信等 13 家，其他銀行及電支機構未來也將陸續加入，讓國人用一支手機即可暢遊韓國。

即日起，國人前往韓國觀光旅遊、商務洽公或深造遊學，不需要繁瑣的申請程序與安裝設定，也不需大量兌換韓圜現鈔，只要持國內慣用的銀行 APP，即可在韓國標示有「TWQR」的商店消費購物，用手機一邊掃碼、一邊掃貨，彈指間就可完成 QR Code 掃碼支付，即日起到 4 月底前還可以享有 15% 的購物回饋。

TWQR 開通初期即導入國人熟悉而喜愛「掃貨」的韓國便利商店、百貨公司等 (CU 便利超商、GS25 便利超商、新世界百貨)，共計 3.5 萬家特約商店，讓遊韓民眾可以搶先啟用。使用 TWQR 進行消費支付，直接於銀行帳戶完成扣款，還可省下 1.5% 跨國信用卡交易手續費。

台韓雙邊觀光、經貿及金融關係交流緊密，在疫情前每年互訪即高達 250 萬人次，疫後民間交流也迅速回復，根據觀光署統計，2023 年韓國已晉身為國人出國旅遊目的地第三名。銀行公會理事長雷仲達、財金公司董事長林國良率台灣代表團，協同韓國最大收單機構 BC Card 公司執行長崔元碩，今 (31) 日於韓國首爾舉行「TWQR 韓國開通記者會」。

本次開通記者會在台韓雙邊金融、觀光界代表共同見證下，宣布「TWQR」於韓國正式開通。韓方參與人士包括韓國觀光公社本部長劉鎭鎬、輕鬆支付基金會執行長崔統株、BC Card 公司執行長崔元碩、以及受理「TWQR」支付服務的眾多大型連鎖商店業者代表。

台方參與人士包括我國外交部駐韓國代表處組長黃中兆、觀光署駐首爾辦事處主任郭笙如、首爾台灣貿易中心主任賴登科、及銀行公會理事長雷仲達、財金公司董事長林國良、彰化銀行董事長凌忠嫄、土地銀行董事長謝娟娟、元大銀行副董事長周筱玲、中華郵政總經理江瑞堂率我方代表團臺灣銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、上海銀行、台北富邦、高雄銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、新光銀行、元大銀行及台新銀行等 15 家金融機構代表，並由中央銀行、財政部代表隨團指導，共同見證台韓金融產業合作歷史性的一刻。

雷仲達表示，台灣與韓國地理位置鄰近且互為第 5 大貿易夥伴，經貿關係活絡，民間交流頻繁，觀光、經貿及金融關係交流緊密，現在正是台韓雙邊交流提升的時刻，台灣金融業與韓方共同推動 TWQR 在韓國的行動支付服務，嘉惠更多到韓國旅遊或洽公的台灣民眾，努力提升非現金交易的成長目標，更具有指標性的意義。