科技股助攻 挪威主權財富基金去年獲利創新高

鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-31 11:20

全球規模最大的挪威主權財富基金周二 (30 日) 表示，在科技股強勁報酬支撐下，2023 年獲利達到 2.22 兆克朗 (約 2,130 億美元)，創下歷史新高。

挪威主權財富基金表示，去年投資報酬率為 16.1%，為有史以來最高。在此之前，該基金才在 2022 年出現史上最大虧損，全年虧損達 1.64 兆克朗，主因是不尋常市場波動。

挪威銀行投資管理公司 (NBIM) 執行長 Nicolai Tangen 表示，即使存在高通膨和地緣政治動盪，與 2022 年相比，2023 年股市依舊非常強勁，尤其是科技股。

挪威主權財富基金是全球最大的基金，成立於 1990 年代，成立目的在於運用挪威的石油和天然氣收入進行投資。迄今為止，該基金已向全球 70 個國家的 8,500 家公司進行投資。

NBIM 表示，去年股權投資報酬率為 21.3%，固定收益投資報酬率為 6.1%，非上市房地產投資報酬率為 - 12.4%。後者之所以表現不佳，是因為利率上升和房地產需求疲軟。此外，該基金去年對非上市的再生能源基礎設施投資報酬率為 3.7%。

NBIM 並稱，截至去年底，該基金有近 71% 資金投資於股票，27.1% 投資固定收益資產，1.9% 投資非上市房地產，0.1% 投資非上市再生能源基礎設施。