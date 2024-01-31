科技股助攻 挪威主權財富基金去年獲利創新高
鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-31 11:20
全球規模最大的挪威主權財富基金周二 (30 日) 表示，在科技股強勁報酬支撐下，2023 年獲利達到 2.22 兆克朗 (約 2,130 億美元)，創下歷史新高。
挪威主權財富基金表示，去年投資報酬率為 16.1%，為有史以來最高。在此之前，該基金才在 2022 年出現史上最大虧損，全年虧損達 1.64 兆克朗，主因是不尋常市場波動。
挪威銀行投資管理公司 (NBIM) 執行長 Nicolai Tangen 表示，即使存在高通膨和地緣政治動盪，與 2022 年相比，2023 年股市依舊非常強勁，尤其是科技股。
挪威主權財富基金是全球最大的基金，成立於 1990 年代，成立目的在於運用挪威的石油和天然氣收入進行投資。迄今為止，該基金已向全球 70 個國家的 8,500 家公司進行投資。
NBIM 表示，去年股權投資報酬率為 21.3%，固定收益投資報酬率為 6.1%，非上市房地產投資報酬率為 - 12.4%。後者之所以表現不佳，是因為利率上升和房地產需求疲軟。此外，該基金去年對非上市的再生能源基礎設施投資報酬率為 3.7%。
NBIM 並稱，截至去年底，該基金有近 71% 資金投資於股票，27.1% 投資固定收益資產，1.9% 投資非上市房地產，0.1% 投資非上市再生能源基礎設施。
當被問及 2024 年可能影響股市的地緣政治問題時，Tangen 表示，很多地方都是地緣政治熱區，中美緊張關係對經濟成長和全球貿易都不利，中東地緣政治緊張局勢透過更長的貿易路線和更高的貨運成本產生影響，這也是負面的。而最可怕的是那些目前還沒有發生的。
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