分析師：對生成式AI的投資 還不會反映在本周的Alphabet、Meta財報上

鉅亨網編譯林薏禎 2024-01-30 08:55

Alphabet 此前推出 AI 工具，幫助廣告商以更低的成本來瞄準受眾，並決定如何在 Google 的廣告網絡中分配行銷預算。Facebook 母公司 Meta 則使用生成式 AI 來創造不同的廣告活動。

Bernstein 分析師在本月稍早的一份研究報告中表示，可根據提示來創造文字和圖片的生成式 AI，仍處在「炒作周期」(hype cycle)。該公司在上周發布的另一份報告指出，上季數位廣告業務將保持韌性，同時表示，有關經濟和地緣政治不確定性可能打擊廣告市場的警告已有些言過其實。

微軟即將在周二 (30 日) 美股盤後公布財報，對微軟來說，生成式 AI 可望刺激客戶對其雲端服務的需求。

Alphabet 去年股價飆升 58%，Meta 漲近兩倍，受 AI 廣泛推動，標普 500 指數在 2023 年漲約四分之一。隨著時序邁入 2024 年，D.A. Davidson and Co 分析師 Gil Luria 認為，除了 AI 以外，另一個催化劑將是政治廣告，將促進 Meta 和 Google 的廣告業務發展。

Insider Intelligence 預估，今年美國政治廣告支出將比 2020 年總統大選還要增加 30%，部分原因與數位平台支出增加有關。

Google 在去年初推出實驗性的 AI 聊天機器人 Bard，以及生成式搜尋體驗 (Search Generative Gxperience,SGE) 功能，11 月在全球 120 個國家或地區推出 SGE，但短期之內，新的搜尋體驗對其業務影響可能不大。

New Street Research 分析師在 10 月的一份研究報告中表示，在最樂觀的情境下，到了 2025 年，SGE 可望帶來 3,560 萬至 1.13 億美元的搜尋廣告增量收入。

LSEG 數據預估，Alphabet 上季廣告收入將成長 11.8% 至 660 億美元。另一方面，在 10 月警告以哈衝突可能傷害廣告支出後，分析師預估 Meta 第四季收入將達 391 億美元，處於 Meta 給出指引的高端。

New Street Research 估計，若 Meta 在近期推出的 AI 助理中引入付費廣告，到 2025 年可望帶來 67 億美元的廣告收入。

RBC Capital Markets 表示，亞馬遜將於本周開始在 Prime Video 服務中展示廣告，該公司正和 Amazon Bedrock 建立合作夥伴關係，該服務允許企業使用一系列 AI 模型來創造 App.