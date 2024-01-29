義大利監管機構：OpenAI的ChatGPT違反隱私法

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-29 19:29

義大利資料保護當局周一 (29 日) 表示，OpenAI 的 ChatGPT 工具和用於收集用戶資料的技術違反該國的隱私法。該機構在聲明中表示，當時該機構還啟動一項調查，目前得出的結論是，有跡象表明，有一項或多項潛在的資料隱私侵犯行為。

義大利監管機構 Garante 是歐盟在評估人工智慧 (AI) 平台是否遵守其數據隱私制度方面最積極主動的機構之一。去年，該機構因 ChatGPT 涉嫌違反歐盟隱私規定而短暫封殺該公司。

Garante 表示，微軟 (MSFT-US) 支持的 OpenAI 有 30 天的時間來陳述辯護理由，並補充說其調查將考慮由國家隱私監管機構組成的歐洲特別工作小組所做的工作。

截稿前，OpenAI 尚未對此置評。外媒報導指出，義大利是第一個限制 ChatGPT 的西歐國家，ChatGPT 的快速發展引起了立法者和監管機構的注意。

根據歐盟 2018 年推出的《歐盟通用資料保護規則》(GDPR)，任何被發現違反該規定的公司都將面臨最高相當於該公司全球營業額 4% 的罰款。