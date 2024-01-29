AI伺服器缺料Q1逐步舒緩 出貨有望季增

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-29 17:27

法人指出，AI 伺服器由於持續受到 GPU 供貨吃緊影響，第一季出貨狀況可能未能完全恢復，僅 AWS、美超微等業者可以正常出貨。但隨著缺料情況緩解，法人預估 AI 伺服器出貨量將開始季增，且 2024 年整體 AI 伺服器需求不變，僅因出貨遞延可能是月營收受到影響。

法人指出，英業達 H100 相關的 L6 產品陸續出貨，且相關零組件已在放量，若伺服器缺料狀況緩解，有機會呈季增。不過受到美國晶片禁令影響，部分 AI 專案無法出貨，總經理蔡枝安先前也指出，會把損失當作既定事實，持續積極找最佳的解決方案。

廣達方面，法人表示即便出貨同樣受到缺料影響，但需求仍強勁，主要 AI 客戶專案有望在第一季放量。法人也預估，雖廣達因缺料影響短期營收與獲利，不過 3 月開始 AI 伺服器將開始貢獻，加上車用相關業務的挹注，可望帶動產品組合轉佳。