鉅亨網新聞中心 2024-01-29 14:50

輝達 (NVDA-US) 是目前人工智慧 (AI) 領域無可爭議的王者，在 AI 市場的份額估計在 70% 至 90% 之間。他們似乎將占據王位一段時間，研究公司 Gartner 和 Moor Insights & Strategy 的知名分析師，預測這家公司將在 2024 年保持強勁。

軟硬體均占優勢

6 月，隨著人工智慧熱潮如火如荼，輝達的市值突破了 1 兆美元大關。

輝達的 H100 AI GPU 以及其他幾款產品在市場上大受歡迎，它們仍然是參與該業務的公司的首要任務，據報道，Meta 等公司已經購買了大量 GPU。如何獲得大量的輝達 GPU，甚至成為一些公司能否被視為成功的關鍵。

幫助輝達保持領先競爭對手的不僅是公司的硬體，公司的 Cuda 軟體 (開發人員用來創建人工智慧平台) 對於 輝達 的持久力同樣重要。

Gartner 副總裁分析師 Chirag Dekate 解釋，軟體仍然是輝達的戰略護城河，這些體驗使 輝達 能夠處於思想共享和採用的最前沿。

Moor Insights & Strategy 執行長 Patrick Moorhead 指出，值得讚揚的是，輝達 大約 15 年前就開始與大學合作，尋找除了遊戲和視覺化之外還可以使用 GPU 完成的新奇事物。

他補充說，輝達所做的是幫助創造市場，這讓競爭對手陷入了非常艱難的境地，因為當他們迎頭趕上時，輝達正在開發下一個新事物。

競爭對手難以匹敵

但輝達的統治地位面臨的威脅正在上升。 競爭對手英特爾 (INTC-US) 和 AMD (AMD-US) 正在集結力量，搶占人工智慧市場的份額。 去年 12 月，AMD 推出了 MI300 加速器，旨在與 輝達 自己的資料中心加速器展開正面競爭。 同時，英特爾正在建造其 Gaudi3 AI 加速器，該加速器也將與輝達的產品競爭。

不過， Dekate 認為，輝達擁有長期的研究管道，可以繼續推動 GPU 領導地位的未來。

談到人工智慧晶片時要記住的另一件事是它們的使用方式。 第一種方法是訓練模型，這就是所謂的訓練。 第二個是將這些模型付諸實踐，這就是所謂的推理。

隨著時間的推移，隨著愈來愈多的公司尋求利用不同的人工智慧模型，推理可能會成為人工智慧晶片的主要用例。