貝萊德喊加碼美股：不只AI驅動力 未來6至12個月 漲勢可擴大

鉅亨網編譯許家華 2024-01-30 13:00

全球最大資產管理公司貝萊德周一 (29 日) 將美股整體前景自「中立」上調至「加碼」，預期在美通膨降溫、美聯準會 (Fed) 可能降息的情況下，S&P 500 指數未來 6 至 12 個月將持續上漲動能。

貝萊德投資研究所負責人 Jean Boivin 周一在研究報告中指出，隨著通膨進一步下降、Fed 開始降息，以及市場堅持樂觀的宏觀前景，先前因人工智慧 (AI) 技術驅動的美股漲勢應可擴大上漲。

策略師指出，美股正在為經濟軟著陸定價，亦即「通膨率降至 2%，但不會出現衰退」，「由於市場傾向於一次關注一個主題，因此這種說法可在我們的策略範圍內支持漲勢，並使其擴展至科技股以外。」

受第四季 GDP 強勁成長和通膨指標下降等經濟數據的推動，美股帶著去年強勁動能邁入新的一年，而通膨放緩可望讓 Fed 最早在上半年就開始降息。

基準 S&P 500 指數周四連續第五個交易日收在歷史新高，為 2021 年 11 月以來最長收漲紀錄，今年 1 月迄今 S&P 500 已上漲 3.3%，而道指同期上漲 1.7%，納斯達克綜合指數上漲 4.1%。

然而，Boivin 對美股仍「保持敏捷」且「隨時準備好轉向」，因為當前的市場狀況可能有廣泛不確定性，例如今年稍晚美國經濟軟著陸的共識恐受到挑戰，且以長遠角度來看，通膨仍必將捲土重來。