〈財報前瞻〉AI助攻！微軟上季營收估增近16% 將創近兩年來最大增幅

鉅亨網編譯段智恆 2024-01-29 20:57

路透周一 (29 日) 報導，微軟上季營收將年成長 15.8%，有望創近兩年來最大增幅，主因是越來越多生成式人工智慧 (Generative AI) 的產品推動其雲端服務需求。

由於在 AI 領域的領先優勢，微軟今年可能會鞏固其作為市值最大公司的領先地位。這家軟體巨擘上周五以 3 兆美元的估值穩居榜首，以微弱優勢擊敗 2011 年以來市值最高的蘋果 (AAPL-US)。

微軟公布的財報結果將為今年 AI 的展望定下基調，該公司已承諾向生成式人 AI 的代表企業和 ChatGPT 製造商 OpenAI 投資逾 100 億美元，此前投資者在 2023 年向該技術投入數十億美元。分析師表示，未來幾個月企業營收的提振幅度仍將很小。不過華爾街將密切留意這些投資是否開始顯現回報。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Keith Weiss 在 1 月 11 日的報告中表示：「新一代 AI 已成為 (資訊長, CIO) 的首要任務，微軟處於獨特的有利地位，大多數資訊長預估將在未來 12 個月內使用微軟的 AI 產品。」

過去 3 個月，這家 Windows 作業系統製造商廣泛推出了其主要的 AI 工具——每月 30 美元的微軟 365 服務「Copilot」，該服務可以草擬電子郵件、製作簡報和整理會議要點。

Jefferies 分析師 Brent Thill 在一份研究報告中表示：「我們預估 AI 對 Azure 成長的貢獻將增加，我們的調查顯示，對 Azure 人工智慧服務的需求強勁。值得強調的是，我們預估 OpenAI 的情況對 Azure(第二季) 的 AI 貢獻的影響很小，如果有的話。」

雲端業務成長加速

微軟雲端業務的成長也在加速，因為客戶購買運算能力，期望使用其 AI 服務。這幫助 Azure 在與亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 和 Alphabet(GOOGL-US) 的 Google Cloud 競爭時贏得市占。

微軟預估，在截至 12 月 31 日的第二季，Azure 將實現 26% 至 27% 的成長。Visible Alpha 的分析師預計 Azure 營收將成長 27.7%。

不過，加拿大皇家銀行資本市場分析師 Rishi Jaluria 則說，對於除微軟以外的任何軟體公司來說，在 2025 年之前計算 GenAI 的收入貢獻還為時過早。

微軟在去年 10 月表示，預計其雲端業務的毛利率將與去年同期基本持平，因為該公司正在投資擴大其 AI 基礎設施，以滿足不斷增長的需求。據 LSEG 稱，上季營運費用預料將出現五季以來的最大增幅。

PC 市場復甦！Windows 和設備業務營收看俏

另一方面，個人電腦 (PC) 市場的復甦預計將使微軟 Windows 和設備業務的收入成長達到四年來的最高水準。

微軟預估，包括最近收購的遊戲公司動視暴雪在內的 Windows 業務部門上季銷售額將成長約 16% 至 19%。上周，微軟宣布將裁掉動視暴雪和 Xbox 部門的 1,900 名員工，約占微軟整個遊戲部門的 8%。