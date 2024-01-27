鉅亨網編譯許家華 2024-01-27 13:26

上述是企業 IT 支出 (尤其是人工智慧) 的正面跡象，但也有一些值得注意的失誤。

英特爾 (INTC-US) 今年營收前景比華爾街的預期至少低 10 億美元，引起周五股價暴跌近 12%。德儀 (TI-US) 最新財報令人失望。特斯拉獲利令人失望，且沒有公布具體財測。羅技則因許多辦公室仍然空著，對視訊會議系統前景發表謹慎評論。

開場表演過後，下周重頭戲投資者必須關注這些：

微軟

市值首次突破 3 兆美元的軟體巨頭正進軍生成式人工智慧 (Gen AI) 軟體，市場熱情高漲，華爾街迫切看到 Microsoft 365 Copilot 軟體的最新進展，因該產品可望帶動數十億美元營收。

此外，微軟雲端業務 Microsoft Azure 的成長率也是市場焦點，微軟預測 Azure 在 12 月季度的成長率為 26% 至 27%，但多頭認為這個數字太低了。

Alphabet

隨著市場對廣告環境前景的樂觀情緒增強，今年股價已上漲 8%，Alphabet 將首次真實展示第四季線上廣告支出的情況。

根據廣告商和代理商的回饋，Wedbush 分析師 Scott Devitt 認為「數位廣告產業處於有利環境」。另外，至少還有 3 個額外因素值得關注：

第一、Alphabet 谷歌雲端業務的成長 (第三季令人失望)。

第二、支出計畫和 AI 業務 (含 Bard) 的獲利策略

度三、出售或分拆該公司部分「其他賭注」投資組合的計畫，例如自動駕駛公司 Waymo。雖然這一點可能性不高。

亞馬遜

亞馬遜三大業務目前似乎都朝著正確的方向發展。首先是亞馬遜網路服務 (AWS)，應可持續自 AI 工作負載的成長中受益。接著，12 月季度也可看到銷售假期的成績單，以及該公司提高電商業務利潤率的進展。第三是亞馬遜的廣告業務，其對營收占比越來越高。Prime Video 串流服務推出內置廣告的訂閱方案，應可推動該業務發展。

CFRA Research 分析師 Arun Sundaram 認為第四季營收應成長 13%，比華爾街共識高出兩個百分點。

蘋果

經歷了 2024 年的艱難開局後，蘋果股價逐漸好轉，部分原因是市場對新款 Vision Pro 混合實境頭戴裝置的樂觀情緒。 但這對 12 月季度的業績沒有幫助。

蘋果預期營收與一年前持平，但因中國市場競爭日益激烈，華爾街擔心 iPhone 的成長受到中國市場的抑制，且 iPad 和穿戴式裝置的銷售量預計將出現兩位數下降。但 Mac 在近期硬體升級的助力下可望反彈。

服務部門應可再次出現百分比兩位數的成長。

關鍵可能在於蘋果對 3 月季度前景的評論，以及執行長庫克 (Tim Cook) 對於蘋果如何利用 AI 的任何更新計畫。

Meta Platforms

由於廣告市場樂觀，且該公司積極關注 AI，Meta 今年迄今股價漲逾 11%。去年執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 的「效率年」策略奏效，利潤率提升，且華爾街對其領導力更具信心。今年推進效率的舉措將面臨挑戰，因為進軍 AI 軟體領域意味數十億美元的新資本投資。

祖克伯最近表示，到 2024 年底，Meta 的資料中心將擁有 35 萬個 Nvidia H100 晶片。Meta 將不得不增加工程師的支出，扭轉去年的部分裁員計畫。