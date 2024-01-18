AI工具助攻 Meta廣告支出回報率成長逾3成

根據外媒周四 (18 日) 報導，臉書母公司 Meta Platforms 全球商業事業群負責人 Nicola Mendelsohn 表示，在人工智慧 (AI) 的幫助下，Meta 應用程式上投放的廣告的支出回報率平均成長 32%，另外使用 AI 的廣告也降低約 17% 的成本。

Mendelsohn 周四在瑞士達沃斯 (Davos) 舉行的世界經濟論壇 (World Economic Forum) 受訪時還說，AI 工具也簡化創造活動的過程。廣告商過去可能需要 15 到 30 個步驟來設定一個廣告活動，現在只需要一鍵就能完成。

去年，Meta 替廣告商推出新的生成式 AI 工具，這些工具的功能可以讓公司更快創建圖像和文本，並預測廣告的效果，這是該公司提高效果和彌補蘋果公司 (AAPL-US) 隱私新規實施後流失目標資料更廣泛努力的一部分。

截稿前，Meta(META-US) 周四盤前股價上漲 0.90%，每股暫報 371.69 美元。該公司將於 2/1 公布上季財報。

另外，Meta 前營運長桑德伯格 (Sheryl Sandberg) 稍早 宣布，將於今年離開公司董事會，卸下她在 Meta 的最後一個正式職務。

桑德伯格周三透過個人臉書寫道，將不會爭取今年 5 月的董事會連任，未來會以顧問身份繼續協助 Meta 團隊。

在擔任營運長的 14 年期間，桑德伯格是 Meta 得以壯大，從社群網路搖身一變成為全球科技巨頭的推手之一，她的良好形象也幫助促進臉書的事業發展。

不過，近年來在用戶隱私、內容審查等方面，隨著對臉書的批評不斷增加，桑德伯格也逐漸淡出聚光燈。