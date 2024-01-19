梅西百貨爆大裁2,300人、Meta今年將購買35萬個H100顯卡!!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 58 分)

■道瓊指數：上漲 14 點，漲幅 0.04% 至 37673。

■那斯達克 100 指數：上漲 90.25，漲幅 0.53% 至 17200.25。

■標普 500 指數：上漲 10.75，漲幅 0.22% 至 4822.00。

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二、美股盤前關注重點

1. 聯準會官員 Bostic 預計 Q3 開始降息：亞特蘭大聯準會分行總財 Bostic 表示，目前通膨正朝聯準會目標發展，但勞動市場也有所放緩。期望能看到更多數據支持通膨朝 2% 目標回落。因而他個人預期降息應該是坐落在第三季的某個時間點進行。同時警告，最糟糕情況為降息後通膨再度走高，則聯準會勢必再次升息，因而呼籲聯準會須小心避免此種情況發生。

2. 梅西百貨爆大裁 2300 人並關閉 5 間購物中心：梅西百貨 (M.US) 昨日表示將裁員 3.5% 的員工，並關閉 5 間同名的購物中心，以削減成本並扭轉銷售放緩的局面。受影響的員工最後工作日為 1 月 26 日。將關閉的購物中心位於維吉尼亞州阿靈頓、加州聖萊安德羅、夏威夷利胡埃、加州西米穀和佛羅裡達州塔拉哈西。梅西百貨發言人 Chris Grams 表示，這五間購物中心將於今年初關閉。

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3. 祖克柏宣布再購買 35 萬張 H100 顯卡：Meta(META.US) 執行長祖克柏昨日於 IG 貼文中表示，公司正在加入創造超級人工智慧的行列，並與微軟支持的 Open AI 以及谷歌競爭。因而擬到今年底，公司將購買 35 萬張 H100 顯卡，約數十億美元。祖克柏表示，通用智慧現在是公司的目標。主要為了幫助快速擴張並吸引人工智慧領域最優秀的工程師。(參考資料：豐雲學堂美股盤前資訊)