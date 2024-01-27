鉅亨網編譯許家華 2024-01-27 11:00

中國經濟近期成長放緩，促使中國人行實施大規模貨幣刺激措施，少數在美上市的股票也可能受惠。因此，Evercore 策略師篩選近期至少 10% 營收來自中國的美國上市公司股票，這些股票可能有上漲空間。

中國人行周三宣布，下調存款準備金率 0.5 個百分點，提供長期流動性約人民幣 1 兆元 (約 1400 億美元)，該金額幾乎占中國今年預期經濟產出的 1%。

更甚者，人行表示，若政策推動經濟，傾向繼續提供貨幣支撐。人行行長潘功勝表示，人行政在制定針對優質房地產開發商的貸款支持計畫。

一切政策導向提振中國經濟。隨著消費者預計能花費的錢更多，消費品公司應可看到中國銷售額成長。目前自人行消息傳出以來，一些股票仍未有太大變動，這意味著倘若中國業務表現優於預期 (假設其他地區業務表現符合預期)，這些股票可望受惠上漲。

Evercore 看漲名單

藝電 (EA-US)

拉斯維加斯金沙集團 (LVS-US)

永利度假村 (WYNN-US)

汽車零件製造商 Aptiv (APTV-US)

道富銀行 (STT-US)

Nike (NKE-US)

根據 FactSet，Nike 在過去 12 個月約 13% 營收總額來自中國。管理層去年 12 月下調 2024 財年的銷售預期，部分原因就是中國消費者需求疲軟，因與其他品牌相比，其中國足跡更廣泛。這動搖華爾街對 Nike 今年成長率的預期，不似過去幾年擁有中間個位數百分比 (約 4-6%) 的成長率。

但如今，在人行刺激政策出台後，中國消費力道預期轉強，可望帶來較目前預測更高的銷售額。

Nike 周五股價上漲 1.96%，收每股 102.75 美元，與人行消息發布前、周二收盤價 101.90 美元相比幾乎沒有變化。以來年預估每股 EPS 計算，Nike 交易價本益比 25，較 S&P 500 指數的 19.9 高出 27%，但以歷史價格來看，若市場對其 EPS 成長信心增強時，其本益比可較 S&P 500 指數本益比高出一倍。

倘若 Nike 銷售成長好轉，尤其是中國銷售，應可提高利潤率、執行更大規模庫藏股，帶來更多獲利成長和股票收益。

Nike 的股價仍比 2023 年 2 月初創下的數月高點低 19%。因此，如同 Evercore 看漲名單上的其他檔，該股也做好了上漲準備。

道富銀行 (State Street) 也在名單上。該資產管理公司去年約 11% 營收來自中國，因此中國市場改善將有助於帶動該公司營收，因為資產價格上漲會增加公司管理的資產，進而增加管理費收入。

過去幾年市場經歷一段艱難的時期。 首先， S&P 500 指數和美國公債價格在 2022 年下跌，導致該公司的手續費收入下降。接著，美國市場在 2023 年復甦，但當年上證綜合指數和恆生指數分別下跌 3% 和 14%，導致 2023 年手續費收入再次下降。