鉅亨網編譯段智恆 2024-01-27 01:20

晶片設備製造商艾司摩爾 (ASML) 股價本周升至歷史新高，說明該公司正在鞏固其在人工智慧 (AI) 熱潮中的核心地位。

這家歐洲市值最高的科技公司股價迎來一年多來最好的一周，預估漲幅為 16%，此前公布的財報顯示，其尖端設備 (被視為半導體行業的風向球) 重新獲得高需求，這是迄今為止最強勁的跡象之一。

Oddo BHF 分析師 Stephane Houri 表示：「「沒人料到訂單會這麼快就回來。答案是高頻寬記憶體業務，而這一切都是由 AI 推動。如果你想看到 AI 對 ASML 的影響，這就是該公司的地位。」

記憶體晶片製造商支出回升，是將艾司摩爾去年第四季預訂量提升至創紀錄水準的關鍵。這得歸功於智慧型手機和電腦需求的復甦，這些產品需要晶片來儲存資訊。

艾司摩爾執行長韋尼克 (Peter Wennink) 表示，對高效能記憶體晶片的需求——這是實現 AI 全部潛力的瓶頸——也增加了晶片製造商訂購極紫外光 (EUV) 光刻系統的緊迫性。該公司通常需要 12 至 18 個月才能交付其旗艦 EUV 系統的訂單。

AI 基礎設施需求推動

法國興業銀行 (Societe Generale) 分析師 Alexander Peterc 表示：「就連艾司摩爾也沒有完全預料到需求增加的因素。這是由對 AI 基礎設施的需求激增所推動。」

AI 系統需要能夠處理大量資料的專用晶片。輝達 (NVDA-US) 使用艾司摩爾的設備製造的技術一直主導著這一領域——輝達的股價在 2023 年成長一倍多，並繼續表現出色。

相較之下，由於高利率和通膨抑制消費者需求，艾司摩爾在 2023 年的大部分時間裡都在應對包括台積電 (2330-TW) 在內的一些大客戶訂單減少的問題。艾司摩爾去年股價上漲 35%，落後費城半導體指數 60% 的漲幅。

艾司摩爾訂單的訂單恢復正值主要晶片製造商競相生產 2 奈米晶片之際。 2 奈米晶片是下一代技術，將使 AI 演算法的運算速度更快。最重要的是，一長串即將開業的晶片製造工廠都需要艾司摩的設備。明年，台積電在亞利桑那州的工廠、英特爾 (INTC-US) 在俄亥俄州的工廠和三星電子在德州的工廠都將投入生產。

分析師：股價相當便宜

從一年的角度來看，艾司摩爾的股價似乎偏高。該股目前的本益比為 40 倍，遠高於 5 年平均。但如果將 2025 年的收益考慮在內，這一比例將降至歷史水準。這家荷蘭公司曾多次表示，2025 年將實現「非常顯著」的成長。

Stonehage Fleming 旗下規模為 25 億美元的全球最佳創意股票基金的經理 Gerrit Smit 表示，根據考慮未來三年盈利成長的比例，艾司摩爾的股價仍低於他所追踪的一大批關鍵 AI 公司。

中國仍是隱憂 今年為「過渡年」

對艾司摩爾的一個擔憂與中國晶片製造商有關。去年，中國晶片製造商趕在出口限制之前，匆忙發運光刻機。投資銀行 Berenberg 分析師表示，由於需求提前，今年對中國的銷售可能會下降，儘管預料中國的需求將保持強勁。

作為「過渡年」，2024 年將是艾司摩爾有限成長的一年。該公司表示，它看到晶片行業的積極跡象，但復甦的形式和速度尚不清楚。預訂趨勢往往不穩定，實現 2025 年的美好前景需要超過四分之一的穩定訂單。雖然本周股價上漲，但艾司摩爾股價周五下跌，因英特爾發布令人失望的財測後，整個產業都出現了下跌。