鉅亨網編譯段智恆 2024-01-26 22:47

美股主要指數周五 (26 日) 開盤漲跌互現，因通膨數據顯示物價壓力持續緩和，幫助抵消英特爾公布財測後的獲利低迷悲觀情緒。

截稿前，道瓊工業指數漲近 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 30 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌逾 2%。

美股開盤前，美國重磅通膨數據公布後主要指數期貨漲跌不一，美國兩年期公債殖利率走高，較長期公債殖利率回落，股債市難以站穩腳根，交易員權衡美國消費者支出和通膨數據，尋找央行下一步舉措線索。

儘管去年 12 月假日購物季消費強勁，但美國央行側重的通膨指數仍降至 3 年低位，讓央行是否很快降息的爭論持續下去。

美國經濟分析局周五公布數據顯示，聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標─去年 12 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年升 2.9%，低於經濟學家預期的 3% 及前值 3.2%，增速創 2021 年 3 月以來新低；按月來看成長 0.2%，符合市場預期且與前值持平。

有 Fed 傳聲筒之稱的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 發文表示，這是在過去 7 個月內，核心 PCE 物價指數月增速第六次低於或持平 Fed 的 2% 通膨目標。他還說，核心 PCE 物價指數 6 個月年增率僅有 1.9%、3 個月年增率為 1.5%，均低於 Fed 目標值。

在通膨持續放緩同時，美國經濟也在穩健成長。本周公布數據顯示，美國去年第四季國內生產毛額 (GDP) 成長 3.3%，市場期待的軟著陸似乎正在快速落地。

截至台北時間周五（26 日）22 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 10.80%，至每股 44.20 美元

英特爾周五美股開盤前股價重挫逾 10%，主因是受到本季 (第一季) 黯淡財測影響，這也再次引發投資人對這家曾經占據主導地位的晶片製造商長期承諾的好轉前景持懷疑態度。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.68%，至每股 185.69 美元

美國國家公路交通安全管理局網站周五披露，因後視攝影機影像顯示問題，特斯拉將在美國召回199,575輛配備全自動駕駛功能的2023款Model S、Model X和Model Y汽車。根據聲明，軟體不穩定可能導致後視攝影機影像無法顯示。特斯拉已發布OTA軟體更新。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 0.19%，至每股 404.10 美元

微軟本周將裁掉動視暴雪和 Xbox 部門的 1,900 名員工，約占該公司遊戲部門員工數 2.2 萬人的 8%，去年大規模的科技裁員可能會延續到今年。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月個人支出月率報 0.7%，預期 0.4%，前值 0.4%

美國去年 12 月個人收入月率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國去年 12 月實質個人消費支出月率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國去年 12 月 PCE 物價指數年增率報 2.6%，預期 2.6%，前值 2.6%

美國去年 12 月 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

美國去年 12 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.9%，預期 3.0%，前值 3.2%

美國去年 12 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.1%

華爾街分析：