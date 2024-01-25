鉅亨網編譯段智恆 2024-01-25 20:32

歐洲晶片製造商意法半導體 (STMicroelectronics) 周四 (25 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，由於汽車需求疲軟和工業部門訂單進一步下降，該季營收略低華爾街分析師預期，此外該公司還預估，第一季營收將下滑 15% 以上，遠低市場預期。

展望未來，意法半導體預估第一季營收為 36 億美元，低於去年同期的 42.5 億美元。而且根據 LSEG 的數據，也比分析師的普遍預期低 11%。今年全年來看，該公司預估營收介在 159 億至 169 億美元之間、計劃投資約 25 億美元的淨資本支出。

根據財報，意法半導體去年第四季淨營收報 42.8 億美元，略低於 LSEG 調查分析師平均預估的 43 億美元、營益年減 20.5% 至 10.2 億美元，同樣低於分析師預期。

意法半導體執行長謝利說：「相較於第三季，我們第四季的客戶訂單減少。我們持續觀察到穩定的汽車產業終端需求，個人電子產品未見大幅成長，工業需求則進一步惡化。」