〈財報〉需求惡化 意法半導體Q1財測黯淡
鉅亨網編譯段智恆 2024-01-25 20:32
歐洲晶片製造商意法半導體 (STMicroelectronics) 周四 (25 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季財報，由於汽車需求疲軟和工業部門訂單進一步下降，該季營收略低華爾街分析師預期，此外該公司還預估，第一季營收將下滑 15% 以上，遠低市場預期。
展望未來，意法半導體預估第一季營收為 36 億美元，低於去年同期的 42.5 億美元。而且根據 LSEG 的數據，也比分析師的普遍預期低 11%。今年全年來看，該公司預估營收介在 159 億至 169 億美元之間、計劃投資約 25 億美元的淨資本支出。
黯淡的展望影響投資人信心，意法半導體 (STM-US) 周四盤前美股股價下跌 2.46%，每股暫報 44.83 美元。該公司的客戶包括特斯拉 (TSLA-US) 和蘋果 (AAPL-US)。
根據財報，意法半導體去年第四季淨營收報 42.8 億美元，略低於 LSEG 調查分析師平均預估的 43 億美元、營益年減 20.5% 至 10.2 億美元，同樣低於分析師預期。
意法半導體執行長謝利說：「相較於第三季，我們第四季的客戶訂單減少。我們持續觀察到穩定的汽車產業終端需求，個人電子產品未見大幅成長，工業需求則進一步惡化。」
汽車產業的訂單一直在幫助晶片製造商抵消美中貿易爭端和個人電子產品需求低迷的影響，但這一趨勢可能正在減弱。德州儀器 (TXN-US) 日前公布上季營收和獲利遜於預期，引發對汽車晶片產業可能面臨低迷的擔憂。
Jefferies 表示，意法半導體銷售指引比市場預期低 5%，前景可能有進一步的風險，這取決於 2024 年上半年汽車和工業晶片需求的下降程度，以及下半年的復甦速度。
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