美1月綜合PMI超預期升至52.3 寫去年6月以來新高

美國今年 1 月商業活動回升，同時通膨似乎有所緩解，企業產品物價指數降至逾 3 年半以來的新低，顯示美國經濟在 2024 年伊始表現強勁。

標普全球 (S&P Global) 周三 (24 日) 公布數據顯示，美國 1 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值升至 52.3，創去年 6 月以來新高，遠超去年 12 月的 50.9，主要是受服務業和製造業雙雙成長推動。

美國 1 月綜合採購經理人指數 (PMI) 初值升至 52.3，創去年 6 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

另外，1 月製造業 PMI 初值自去年 12 月的 47.9 升至 50.3，創 2022 年 10 月以來新高，遠超市場預期的 47.6；1 月服務業 PMI 初值升至 52.9，創 7 個月新高，遠超市場預期的 51.5 和去年 12 月前值 51.4。

市場分析指出，上述指數均高於 50 榮枯線，其中綜合 PMI 支撐經濟學家預測，即美國今年經濟將繼續成長，儘管速度溫和。調查還顯示，通膨率的下滑也支撐經濟學家對聯準會 (Fed) 在今年上半年開始降息的預期。

值得注意的是，企業指出越來越多的材料採購延遲，可能對原物料價格帶來上行壓力，而延誤的原因是「暴風雨和運輸延誤造成的卡車運輸條件惡劣」。標普全球表示，製造業交貨期一年多來首次延長，是 2022 年 10 月以來的最大增幅。

另一方面，與伊朗結盟的「青年運動」(Houthi) 武裝分子在紅海對航運公司的攻擊，以及巴拿馬運河的乾旱也為通膨帶來上行風險。

標準普爾全球市場情報首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「調查顯示，供應延遲加劇，而就又市場仍然緊張，未來幾個月需要密切關注成本壓力，但就目前而言，調查發出了一個明確而受歡迎的訊號，即經濟增長有彈性且通膨急劇下降。」

其他數據方面，1 月綜合新訂單指數升至 52.2 的 7 個月高點，高於去年 12 月的 51.2；企業支付的投入價格溫和成長；企業提高產品和服務價格的速度放緩，產出價格指數從去年 12 月的 54.8 降至 51.7，為 2020 年 5 月以來的最低水準，透露通膨降溫跡象。

就業市場方面，民間企業就業持續成長，雖然成長有所放緩。根據報告，企業增加招聘是為了滿足「不斷成長的業務需求和為長期空缺職位招聘熟練工人」，但同時也指出「招聘往往受到勞動力短缺的限制」。

經濟學家目前預估，美國周四 (25 日) 公布的去年第四季國內生產毛額 (GDP) 初值可能為成長 2%，去年第三季 GDP 是以 4.9% 的速度成長。