特斯拉財報將出爐 成長放緩為投資人最大擔憂

美國電動車龍頭特斯拉將於周三 (24 日) 美股盤後去年第四季業績，作為「美股科技七雄」(Magnificent Seven)中表現最差、價格最高的股票，特斯拉面臨越來越大的壓力。

對投資人來說，問題在於他們對特斯拉的高速成長預期正在縮水。對電動車需求下降的擔憂已導致該公司股價本月截至周二收盤下跌 16%。這描繪了一幅令人不安的市場情緒圖景：特斯拉股價暴跌，而其他科技股則飆升至創紀錄高點。與此同時，降價措施和成本上升更是雪上加霜。

50 Park Investments 創辦人兼執行長 Adam Sarhan 受訪時表示：「特斯拉投資人正在尋找一個看漲的催化劑，但目前還看不到。」「投資者支付這些本益比的時間是有限的，如果基本面發生變化，收益被壓縮，那麼估值也會被壓縮。」

報導指出，特斯拉最大的問題是，在 2024 年能交付多少輛汽車，以及該公司是否會就其低成本電動車的計畫提供更多資訊。特斯拉預估將在德州生產這平價電動車款，並即將在墨西哥建廠。

晨星研究公司 (Morningstar Research) 分析師 Seth Goldstein 受訪時說：「我預估的最低目標是每年 200 萬輛。如果管理層能給我們一個關於 Model 2 車款和平台的時間表，那就太好了，因為這將是下一個主要的交付驅動因素。」

根據外媒收集的數據顯示，分析師預估該公司今年將銷售約 220 萬輛汽車，比 2023 年的 180 萬輛成長約 22%。截稿前，特斯拉周三早盤股價小漲 0.80%，每股暫報 210.85 美元。

電動車熱潮消退

然而挑戰正在增加，汽車製造商、供應商甚至汽車租賃公司都警告，人們對電動車的興趣正在減弱。通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US) 正在縮減電動車擴張計畫，而赫茲全球控股公司 (HTZ-US) 正在出售其大部分電動車並重新投資於汽油車。儘管特斯拉試圖透過進一步降價來應對需求放緩，但這已經侵蝕了其一度豐厚的利潤率。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Adam Jonas 本周一在一份報告中寫道:「全球電動車市場的負面發展對特斯拉非常重要，短期內應該會對股價產生負面影響。」他同時指出，特斯拉既是汽車股，也是一家能源、人工智慧 (AI) 和機器人公司。Jonas 預估，特斯拉的財報將替 2024 年提供「明顯謹慎的前景」。

分析師看衰

特斯拉的預期本益比為 54 倍，幾乎是 Bloomberg Magnificent Price Return Index 平均 28 倍的一倍。在此之前，比亞迪 (1211-HK) 股價在 2023 年底上漲 100% 以上，從去年的狂飆中反彈，這得益於大幅削減汽車價格的策略，該策略暫時提振了需求。特斯拉與其他科技巨擘的關聯也在投資者對 AI 的狂熱中幫助特斯拉股價。

但在去年股價上漲的同時，華爾街特斯拉 2023 年收益的預期大幅下降。分析師目前預估，該公司今年的每股盈餘為 3.09 美元，比 2022 年底的預期低 42%。

Redburn Atlantic 的 Adrian Yanoshik 在周三的一份報告中寫道：「特斯拉的估值似乎對定價帶來的利潤率壓力和不斷成長的資本需求漠不關心。」他將特斯拉的股票評為「賣出」(Sell) 評等。

特斯拉執行長馬斯克最近表示，除非特斯拉董事會為他安排另一筆巨額股票獎勵，否則他更願意在其他地方開發 AI 和機器人產品，外界也將密切關注他的最新言論。