〈美股早盤〉Netflix助攻 標普500指數開盤創歷史新高

標普 500 指數周三 (24 日) 開盤創歷史新高，主因是受串流媒體巨擘 Netflix(NFLX-US) 用戶數超預期成長推動，另外艾司摩爾 (ASML-US) 強勁的獲利也助攻科技股上漲。

截稿前，道瓊工業指數漲近 900 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 110 點或近 0.7%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 0.8%。

美股開盤前，科技公司公布的正面財報強化企業板塊整體強勁前景，那斯達克 100 指數期貨走該，該指數在昨日創下收盤新高。Netflix 上季財報顯示用戶數量大超預期後，周二盤前股價大漲逾 10%，而 eBay(EBAY-US) 在承諾裁員約 9% 後盤前股價也漲近 4%。

隨著特斯拉 (TSLA-US) 和 IBM(IBM-US) 將於周三美股盤後公布最新財報，科技股成為市場目光焦點。從更廣泛的角度來看，美國財報季迄今表明，企業正很好地應對利率上升。

巴黎 La Francaise Asset Management 的策略師 Francois Rimeu 說：「我們目前處於股市的最佳位置，美國經濟形勢良好，歐洲經濟成長持平，但這不是什麼大戲，沒有人相信通膨壓力會捲土重來。」他補充說，美國科技和人工智慧 (AI) 的收益也在上升，這本身就支撐著整個市場。

歐洲市場方面，光刻機巨擘艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 去年第四季業績亮眼，該季淨利超預期，訂單季增 3 倍創下紀錄，預告半導體產業的復甦。

InsingerGilissen 分析師 Jos Versteeg 指出：「在上周台積電 (2330-TW) 公布良好的業績和展望後，人們希望他們能提高對 2024 年的展望，隨著終端市場的持續復甦，公司可能會在今年稍後上調業績展望。」

現在市場的焦點轉向周三稍晚加拿大央行 (Bank of Canada) 和周四 (25 日) 歐洲央行 (ECB) 的貨幣政策決議，預料兩家央行都將維持政策利率不變，但可能暗示首次降息的大致時間。

截至台北時間周三（24 日）22 時許：

焦點個股：

福特 (F-US) 早盤股價上漲 0.04%，至每股 11.38 美元

福特正在美國召回近 190 萬輛 Explorer SUV，因為配件可能會飛落，對其他駕駛人造成危險。這次召回涵蓋 2011 至 2019 年式的 Explorer。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，固定靠近擋風玻璃的車頂支架的夾子可能會鬆動。一旦在駕駛中發生這種情況，配件可能會飛走並增加撞車的風險。

AT&T (T-US) 早盤股價下跌 1.60%，至每股 16.91 美元

AT&T 周三 預測全年獲利低於市場預期，因該電信商面臨有線電視業者的激烈競爭，並降低部分陳舊設備的價值，導致其股價在周三盤前交易下跌近 3%。

杜邦 (DD-US) 早盤股價下跌 13.33%，至每股 64.73 美元

杜邦 (DuPont De Nemours) 周三表示，與去年同期獲利相較，預計第 4 季將出現虧損，該公司股價在周三盤前下跌 12%。這家跨產業化工公司預計持續營運虧損將達到 2.2 至 3.7 億美元，而去年財報為獲利 1.05 億美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月 Markit 製造業 PMI 初值預期 47.9，前值 47.9

美國 1 月 Markit 服務業 PMI 初值預期 51.0，前值 51.4

美國 1 月 Markit 綜合 PMI 初值前值 50.9

華爾街分析：

富國銀行投資研究所日前在一份報告中寫道：「我們的觀點是，所有股票板塊的盈利均已達到頂峰，並將隨著經濟疲軟和收入成長停滯而走低。短期內，我們預計上市公司的盈利和股票價格將面臨壓力。」

該行統計標普 500 指數在過去 12 個月的每股盈餘 (EPS) 下降情況，警告投資人公司收益「不太可能毫髮無損地逃脫經濟放緩的影響」。從峰值到谷底的中位數跌幅達到 21.4%。