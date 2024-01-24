美國上季GDP報告將出爐 市場估消費者將成今年經濟成長動力

美國近期公布去年 12 月零售銷售報告後，追蹤美國經濟的預測者紛紛上修去年第四季的國內生產毛額 (GDP) 預測。美國經濟分析局 (BEA) 將於周四 (25 日) 公布去年第四季經濟成長率，市場預估在在家庭支出成長 2.5% 的推動下，該季 GDP 將成長 2%

這比本季開始時大多數經濟學家所預期的成長和支出都要強勁，而且在過去一年裡，經濟出現了一連串出人意料的成長，打破外界對美國經濟衰退的普遍預測。如今，隨著通膨迅速回落，許多人認為，美國消費者在 2024 年仍有可能繼續推動經濟成長。

Renaissance Macro Research 的經濟學主管 Neil Dutta 說：「通膨正在相對迅速地放緩、勞動力市場正在放緩，但放緩的速度沒有那麼快，這種情況的淨影響將繼續推高實質收入。」

另外，又一年的穩健成長可能會鞏固美國聯準會 (Fed) 所尋求的「軟著陸」，即他們的政策行動將通膨率恢復到央行 2% 的目標，而不會引發經濟衰退。

在 2023 年初，大多數分析師認為這種結果不太可能出現。但近幾個月通膨的迅速回落改變了這種說法。從某些方面來看，通膨率已經接近 Fed 的目標，Dutta 等經濟學家認為，在新的一年裡，物價壓力的緩和「實際上相當於為消費者減稅」。

彭博經濟學家 Anna Wong、 Stuart Paul、 Eliza Winger、Estelle Ou 表示：「「我們的預測表明，美國去年年全年 GDP 將快速成長 2.7%，高於 2022 年的 0.7%。但有鑑於勞動市場迅速降溫，以及對信貸供應和消費者需求永續性的擔憂，今年上半年經濟成長將明顯放緩。 」

通膨改善 消費者信心提振

另一方面，對家庭信心的調查顯示，通膨已經產生了影響，美國經濟評議會 (Conference Board) 和密西根大學 (University of Michigan) 的指標都在去年底有所改善。密大的最新數據顯示，1 月初信心持續增強，飆升至 2021 年年中以來的最高水準。

這種初露苗頭的樂觀情緒可以使經濟保持在進一步擴張的軌道上，即使經濟沒有從商業投資、住房建設或對外貿易等其他成長來源獲得太多幫助。

雖然較低的通膨開始取得成果，但就業市場的持續強勁也將成為今年以消費者為中心前景的關鍵組成部分。每周初領失業金的人數仍然很低，顯示企業正在保留員工，然而招聘一直在放緩。

通膨回落和就業市場逐漸走軟的結合，讓投資人押注 Fed 最快將在 3 月開始降息，期貨顯示今年全年將降息約 1.4 個百分點。

揮之不去的問題

值得注意的是，企業投資可能維持低迷。外國經濟成長疲軟，11 月大選前的不確定性，以及對國內需求永續性的質疑，企業正面臨一連串的擔憂。

即便如此，目前正在進行的最新財報季的初步跡象表明，消費者仍具有韌性。家居用品巨頭寶僑 (PG-US) 公司財務長 Andre Schulten 周二在公司財報公布後告訴分析師，「美國市場仍然非常穩固，繼續給人留下深刻印象。」

瑞穗證券美國首席美國經濟學家 Steven Ricchiuto 表示，家庭和政府的綜合支出應該會繼續抵銷低迷的投資數據。

Ricchiuto 說：「消費者繼續有足夠的支出，政府支出很少，庫存積累很少，貿易刺激很小，住宅或商業地產沒有增減，企業在設備上的實際投資支出也沒有。」