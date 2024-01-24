路透：泰國計劃兩年內實現鋰產量 加速實現電動車發展雄心壯志

路透周三 (24 日) 援引泰國政府官員與企業人士的話報導，泰國希望在大約兩年內開始從其西南部的一個礦區開採鋰礦，從而提振其成為地區電動車生產中心的雄心壯志。

鋰是電動車電池的關鍵金屬，與其他主要生產國相比，建立鋰礦將使泰國處於獨特的地位，因為該國在發展電動車生產產業，其中包括中國汽車製造商 14.4 億美元的投資承諾。

東南亞的鋰勘探商 Pan Asia Metals (PAM) 正準備在 3 月提交泰國攀牙省 Reung Kiet 專案計畫的採礦許可證，該專案包括未來的 Reung Kiet 和 Bang I Tum 兩個礦點。

PAM 董事長兼董事總經理 Paul Lock 向路透表示，該公司對在 2026 年初開始在 Reung Kiet 生產鋰化學品持「樂觀」態度。Lock 還說，Bang I Tum 的礦產資源可能比 Reung Kiet 多 10%-70%。

Lock 說：「透過進一步勘探的成長潛力是巨大的。這將使泰國成為鋰電池市場的新興參與者，與泰國成為電動車區域中心的雄心壯志非常吻合。」

泰國初級工業和礦業部 (DPIM) 預測，Reung Kiet 工廠可生產約 16.45 萬噸碳酸鋰，用於電動車的磷酸鐵鋰電池。DPIM 總幹事 Aditad Vasinonta 表示，Reung Kiet 的資源可以轉化為至少 100 萬塊 50 千瓦時 (kWh) 容量的電動車電池所需的鋰，採礦可能在大約兩年內開始。

根據路透報導，在 Reung Kiet 採礦的可能時間表和 Bang I Tum 資源的細節以前未曾被報導過。泰國的鋰資源總量以及可開採的數量仍不清楚。而目前澳洲、阿根廷、智利和中國是世界上主要的鋰供應國。

值得注意的是，啟動鋰生產恰逢泰國提高電動車產量。泰國是東南亞最大的汽車生產國和出口國，該國希望在 2030 年將其汽車年產量的 30% 左右轉化為電動車。

泰國投資委員會 (BOI) 秘書長 Narit Therdsteerasukdi 表示，到目前為止，包括電動車和其他用途的 38 個電池生產計畫，總投資為 236 億泰銖 (6.594 億美元)，得到泰國投資委員會的支持。