歐元區1月製造業PMI超預期回溫至46.6 創9個月新高

今年 1 月歐元區商業活動有所回暖，顯示經濟衰退壓力減小，其中製造業的改善抵消服務業的進一步下滑。

標普全球 (S&P Global) 周三 (24 日) 公布數據顯示，1 月歐元區製造業採購經理人指數 (PMI) 初值為 46.6，較前值 44.4 回升，超出經濟學家預期的 44.7，創 9 個月新高，不過仍處於榮枯線之下，這已經是歐元區製造業 PMI 連續第 19 個月處在萎縮區間。

另一方面，歐元區服務業有所回落，1 月服務業 PMI 指數從去年 12 月的 48.8 降至 48.4，低於經濟學家預期的 49，為近 3 個月來低點。1 月綜合 PMI 則較上月小幅回升，從 47.6 升至 47.9，但也低於經濟學家預期的 48，連續第八個月低於榮枯線之下。

值得注意的是，調查顯示企業對未來一年的樂觀情緒有所改善，1 月商業預期指數從 58.3 升至 59.8，為 8 個月高點。

產出成本加速成長 通膨上行打擊降息預期

歐元區 1 月商業活動降幅為 6 個月來最低，製造業和服務業持續低迷，新業務指數仍處於榮枯線之下。但新訂單萎縮程度為去年 6 月以來的最小，企業對未來一年的樂觀情緒提升至 8 個月高點。

與此同時，投入成本連續第十一個月大幅下降，降幅略為放緩，創下去年 4 月以來最小，其中製造業投入成本平均持續下降，而服務業成本成長加速，導致產出物價指數出現 8 個月最大漲幅。

歐元區 1 月產出物價指數從 53.8 升至 54.2，為去年 5 月以來最大漲幅，顯示通膨正在逐步回升，從去年 10 月份的 32 個月低點連續 3 個月加速。

漢堡商業銀行首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 表示：「歐元區商業活動出現正面的消息，去年製造業下滑趨勢普遍有所緩解，但服務業產出收縮增加。而產出成本的回升可能會讓歐洲央行 (ECB) 感到失望，他們正努力讓通膨回到 2% 目標。在圍繞 ECB 最佳降息時機的持續討論中，PMI 指標呼應了央行鷹派情緒。」

德、法商業活動依舊低迷

作為歐洲經濟的兩大支柱，德國和法國 1 月 PMI 同樣低迷，法國製造業產出萎縮程度比德國更為明顯。

德國 1 月 PMI 製造業 PMI 從去年 12 月的 43.3 升至 45.4，高於預期和前值，但仍處於萎縮區間；服務業則出現 5 個月來最大降幅，從 49.3 降至 47.6；綜合 PMI 連續第七個月下跌，從去年 12 月的 47.4 跌至 1 月的 47.1，低於經濟學家預測的 47.8。

法國 1 月製造業 PMI 為 43.2，優於預期與前值，創下 4 個月新高；服務業則從 45.7 滑至 45.0，為 4 個月新低；綜合 PMI 初值為 44.2，為 4 個月來低點。