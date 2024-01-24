MI300潛力大 美投行調漲超微目標價：輝達替代品

美投行 Wedbush 表示，超微 (AMD-US) 越來越可能成為人工智慧 (AI) 晶片領域的一方之霸。

分析師 Matt Bryson 周二重申對超微股票「跑贏大盤」的評級，並將其目標價自 130 美元上調至 200 美元。超微周二漲 0.14%，收每股 168.42 美元，那斯達克綜合指數當日收高 0.43%。以目標價計算，現行股價隱含漲幅約 19%。

Wedbush 認為，一段時間以來，超微產品一直是最有能力取代輝達的替代品 (採購的第二來源)，且他現在對超微圖形處理單元 (GPU) 銷售的需求更加樂觀。「假定的數據中心 GPU 銷售的變化，大幅提高了我們對超微整體前景的看法。」

該分析師目前預估超微今年用於數據中心的 GPU 銷售額將達 31 億美元，高於他先前估計的 20 億美元，且到今年年底在 AI GPU 市場上可實現「中偏高個位數」的市占百分比。

「超微近期股價上漲與第四季 (12 月季度) 或第一季 (3 月季度) 無關，而是與 MI300 獲得吸引力的潛力有關。」他寫道。 他對 MI300 的出貨時間以及超微滲透美國主要雲端運算供應商更有信心。

AMD 股票在過去 12 個月上漲了 118%，而 iShares 半導體 ETF 同期上漲 49%。