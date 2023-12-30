輝達與超微領頭衝 半導體股有望創2009年以來最佳表現

半導體公司的股價有望迎來 10 多年來表現最好的一年，晶片製造商的股價將領漲，這些公司被視為人工智慧 (AI) 最直接的受益者。

費城證券交易所半導體指數 (Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index) 今年已上漲 66%，預估 2023 年將創下 2009 年以來的最大年度漲幅。2009 年金融危機後，該指數上漲了 70%。本周五 (29 日) 是今年的最後一個交易日，該指數幾乎沒有變化，但仍接近創紀錄水準。

在該指數的 30 檔成份股中，只有一檔股票在 2023 年上漲，其中漲幅最大的是輝達 (NVDA-US)，由於市場對用於 AI 運算的晶片的需求，該公司的銷售額出現爆炸式成長。輝達股價成長逾兩倍，使其成為第一家市值超過 1 兆美元的晶片製造商。

在指數成分股中排名第二的是 AI 領域的另一家主要公司超微 (AMD-US)。該股今年已漲逾 130%。

不過晶片製造商中表現與眾不同的是 Wolfspeed(WOLF-US)，該公司今年市值已縮水逾三分之一。這家生產用於電動車的電源模組的公司公布兩份令人失望的財測，原因是其正在努力解決新工廠的生產問題。

除產業基準指數之外，晶片設計公司安謀 (ARM-US) 於 9 月上市。儘管早盤交易不穩，但該股最近表現強勁，自去年 10 月低點以來已上漲逾 60%。