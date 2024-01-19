AI熱！超微、輝達股價雙攀新高

對晶片市場的樂觀預測，周四 (18 日) 帶動超微 (AMD) 和輝達 (Nvidia) 股價雙雙攀上歷史高點。

超微 (AMD-US) 周四收漲 1.56% 至每股 162.67 美元，輝達 (NVDA-US) 漲 1.88% 至 571.07 美元。繼 2023 年的爆發性成長後，兩家公司年初迄今均實現雙位數百分比漲幅，超微漲約 10%，輝達漲逾 15%。

TD Cowen 分析師 Matthew Ramsay 周四將超微目標價自 130 美元調升至 185 美元，並維持「優於大盤」(Outperform)的股票評等，看好超微在人工智慧 (AI) 領域取得成功。

Ramsay 表示：「雖然輝達是 AI 領域的領導者，但我們相信超微也存在龐大的成長機會。」

過去兩年來，輝達一直是 AI 公司的主要 GPU 供應商，也是去年標普 500 指數當中表現最好的成分股。如今，投資人也愈來愈看好第二大 GPU 供應商超微，該公司去年發布 MI300 系列晶片，企圖與輝達的 H100 正面對決，並持續改良 AI 軟體。

Ramsay 稱，對超微而言，MI300 在 AI 整體潛在市場 (TAM) 中的潛能仍處於領先地位，未來幾年可望有巨大的成長空間。

Ramsay 並非唯一看好超微的分析師。FactSet 訪調的 45 名分析師中，有 32 名給予超微「買入」(Buy) 評等，13 位給予「持有」(Hold) 評等。

KeyBanc Capital Markets 分析師 John Vinh 本周稍早也將超微目標價從 170 美元調升至 195 美元，維持「優於大盤」評等。他表示，今年對 MI300 的需求可望達到 80 億美元，遠高於先前給出的 30 億至 40 億美元。