在美中概股飆漲 金龍指數大漲近5%

在美中概股周二（23 日）飆漲，那斯達克中國金龍指數收盤大漲 4.84%，報 5,679.02 點，利多是利多是知情人士透露，中國決策官員考慮砸約人民幣 2 兆元（2,780 億美元）救市，且國務院時隔半年再度宣示要穩市場、穩信心。

嗶哩嗶哩股價周二收盤漲 9.12%，傳奇生物漲 8.17%，阿里巴巴 (BABA-US) 、網易 (NTES-US) 漲 7.85%，百度 (BIDU-US) 漲 7.49%，京東 (JD-US) 漲 7.20%，新東方 (EDU-US) 漲 4.36%，小鵬汽車 (XPEV-US) 漲 4.07%，蔚來 (NIO-US) 漲 3.85%，理想汽車 (LI-US) 漲 3.28%，好未來 (TAL-US) 漲 2.25%，騰訊音樂漲 1.90%。

據《彭博》報導，不願具名人士表示，中國決策官員考慮砸約人民幣 2 兆元救市，銀彈主要來自中國國有企業離岸帳戶，將透過滬港、深港通投入 A 股市場。這筆錢是股市平準基金的一環。

消息人士說，當局還考慮透過中國證券金融公司或中央匯金公司至少向 A 股投入人民幣 3,000 億元的資金。

知情人士透露，政府官員也考慮其他方案。如果這些方案獲高層批准，最快本周政府就會推出部分措施。這些計畫尚未定案，仍可能出現變化。

上述方案凸顯了中國政府遏制股市賣壓的急迫感，這股賣壓導致滬深 300 指數在本周跌至五年低點。

更重要的是，安撫散戶投資人也被視為是維持社會穩定的關鍵，許多散戶因房地產長期低迷而受到重創。

另據《投資快報》報導，隨著滬指跌破 2,800 點，摩根士丹利去年的一則回購計畫火了。

去年 12 月 7 日，摩根士丹利中國 A 股指數基金（CAF）表示，董事會已批准回購計畫，將回購至多 20% 的流通股，購買價格為基金每股淨資產價值的 98.5%，預定 2024 年 1 月 22 日開始，並於 2024 年 2 月 20 日中止。

讓市場感到意外的是，摩根士丹利踩準了 1 月 22 日滬指大跌的節奏，被陸媒稱為「神預言」，稱摩根士丹利精準抄底。