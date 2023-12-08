超微新AI晶片來勢洶洶？美銀：輝達優勢多 根本不擔心

輝達 (NVDA-US) 勁敵超微 (AMD-US) 本周舉辦 Advance AI 活動，推出新人工智慧 ( AI) 晶片，也大談客戶為何應該購買其 AI 晶片的理由，但美銀全球研究部卻認為無須擔心輝達近期面臨的競爭。

美銀分析師 Vivek Arya 重申對輝達股票「首選」的買進評級，維持 700 美元的目標價。

輝達周四 (7 日) 上漲 2.40%，收每股 465.96 美元；同日超微大漲 9.89%，收每股 128.37 美元，為 S&P 500 指數內表現最佳的個股。

超微宣布其 Instinct MI300X 加速器已可銷售給資料中心客戶和伺服器製造商客戶。MI300X 的對手產品是輝達 AI H100 資料中心晶片。

Arya 報告寫道：「雖然超微發布的 MI300 系列是與輝達競爭的頭一個產品 (與輝達 circa 2022 H100 競爭)，但沒有提出未來的路線圖。而輝達以每年推出產品的節奏 (對比前兩年)，已有穩定的路線規畫。」

Arya 認為，輝達明年就會推出 H100 的下一代，叫做 H200，接著 2024 年底前再發布另一個 GPU 叫做 B100。他認為，輝達晶片在訓練 AI 模型的領導地位，應該會擴大到「inferencing」（推論）市場。推論是 AI 模型生成答案的過程。

另外，輝達目前股價也很誘人，依照 2024 年每股盈餘預估值來計算，前瞻本益比僅 22。Arya 估算輝達的獲利年率可達 55% 至 60%。

他說：「輝達現在供給仍受限，但每季都有改進，擁有多季的成長能見度，且步調與客戶保持一致，客戶也需要一年來設計新 AI 資料中心。」

輝達目前在 AI 應用晶片市場佔主導地位，由於軟體編程生態系統 CUDA 相當強大，初創公司和企業界更偏好採用輝達產品。