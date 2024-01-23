〈美股盤後〉美股延續漲勢 道瓊首度突破3萬8000點 標普再締新猷

隨著科技股延續近期漲勢，標普 500 指數周一 (22 日) 再創新高，道瓊也首次突破 3 萬 8000 點，登上歷史高位。投資人持續等待即將出爐的企業財報，以獲取有關今年獲利前景的線索。

費半盤中也觸及紀錄新高，終場收漲 0.35%，其中輝達 (NVDA-US) 收漲近 0.3%，創下歷史新高。

標普 500 指數上周五 (19 日) 收於歷史高點，打破 2022 年 1 月創下的紀錄後，美股正式進入 2022 年 10 月開始的牛市。

即將在本周公布最新財報的公司包含 Netflix(NFLX-US)、特斯拉 (TSLA-US)、亞培 (ABT-US)、英特爾 (INTC-US) 以及強生 (JNJ-US) 等。微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等科技巨頭財報則於下周登場。

除了財報以外，投資人也在等待本周的一系列經濟數據，包含美國個人消費支出物價指數 (PCE)、第四季國內生產毛額 (GDP) 以及標普全球採購經理人指數 (PMI)，藉此評估聯準會 (Fed) 月底的政策決議。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，投資人對 Fed 3 月首次降息至少 1 碼的預期已大幅下滑至約 40%，遠低於一周前的近 81%。相較之下，市場認為 Fed 按兵不動的機率接近 58%，高於一周前的約 19%。

美股周一 (22 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 138.01 點，或 0.36%，收 38,001.81 點。

標普 500 指數上漲 10.62 點，或 0.22%，收 4,850.43 點。

那斯達克綜合指數上漲 49.32 點，或 0.32%，收 15,360.29 點。

費城半導體指數上漲 10.95 點，或 0.25%，收 4,386.60 點。

NYSE FANG + 指數上漲 23.98 點，或 0.27%，收 9,014.39 點。

標普 500 指數 11 個板塊由工業股領漲。必須消費品、非必須消費品和公用事業股下跌。(圖: Finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王僅蘋果獨紅。蘋果 (AAPL-US) 漲 1.22%；Meta Platforms(META-US)跌 0.44%；Alphabet(GOOGL-US)跌 0.27%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.36%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.54%。

道瓊成分股漲多跌少。Walgreens Boots Alliance(WBA-US)漲 2.55%；迪士尼 (DIS-US) 漲 2.17%；聯合健康 (UNH-US) 漲 1.87%；陶氏化學 (DOW-US) 漲 1.42%；蘋果 (AAPL-US) 漲 1.22%；開拓重工 (CAT-US) 漲 1.19%；家得寶 (HD-US) 跌 1.58%；Nike(NKE-US)跌 1.20%。

費半成分股僅 4 檔收黑。Wolfspeed(WOLF-US)漲 7.04%；美光 (MU-US) 漲 1.98%；安森美 (ON-US) 漲 1.79%；艾司摩爾 (ASML-US) 漲 1.17%；博通 (AVGO-US) 漲 0.77%；輝達 (NVDA-US) 漲 0.27%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.15%；超微 (AMD-US) 跌 3.47%；邁威爾科技 (MRVL-US) 跌 1.36%；台積電 ADR(TSM-US)跌 1.02%；格芯 (GFS-US) 跌 0.73%。

台股 ADR 漲跌各半。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.02%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 1.29%；聯電 ADR(UMC-US) 漲 1.76%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.26%。

企業新聞

美國農產品貿易巨頭 Archer-Daniels-Midland(ADM-US) 收盤重挫 24.43%。ADM 宣布下修獲利指引，並且發布聲明表示，將安排財務長 Vikram Luthar 行政休假，以配合監管當局的會計行為調查。

在拒絕 Arkhouse Management 和 Brigade Capital 的收購要約後，梅西百貨 (M-US) 收盤上漲 3.40%。前者此前提出以每股 21 美元、共計 58 億美元的價格收購梅西百貨，但遭到後者以「交易價值缺乏說服力」為由拒絕。

因抗癌藥物 Trodelvy 未能達成肺癌治療試驗的主要目標，吉利德科學 (GILD-US) 周一收盤挫跌 10.15%。

再生能源公司 SolarEdge(SEDG-US) 收紅 3.96%。據外媒報導，為削減營運成本，SolarEdge 宣布將於全球裁員約 16%，估影響約 900 人。該公司此前預測 2023 年第四季營收為 3.25 億美元，季減 55%，年減 64%。

經濟數據

無

華爾街分析

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 指出，企業獲利表現和財測對於繼續支撐市場的科技巨頭來說非常重要。

CIBC Private Wealth US 的 David Donabedian 表示：「對多方來說，故事正在改變。投資人的樂觀情緒是源自於他們相信 Fed 將大幅降息，如今他們的信念已經轉化成認為經濟表現是堅不可摧的，無論利率有多高，經濟都將安穩度過。」

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 的 Solita Marcelli 說：「隨著人工智慧 (AI) 繼續成為今年和接下來十年帶動全球科技股的關鍵題材，我們仍看好半導體和軟體產業，記憶體和 AI 邊緣運算領域存在機會。」

華爾街兩家頂級投行策略師對企業利潤率前景的看法存在分歧，高盛 (Goldman Sachs) 認為通膨降溫將帶來提振效果，摩根大通 (JPMorgan) 則警告企業正在流失定價權。

BMO 財富管理公司的 Yung-Yu Ma 則認為，隨著 Fed 可能開始降息，加上企業和消費者期待更好的支出環境，股市前景將在今年下半年轉好。若 2024 年底經濟加速成長且通膨持續走低，將為股市創造出特別有利的環境。

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