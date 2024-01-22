降息預期降溫 但經濟走勢樂觀繼續支撐美股創新高

在近一個月窄幅波動後，標普 500 指數上周五 (19 日) 創下兩年多來首見收盤新高。

標普 500 指數收 4839.81 點，超過 2022 年 1 月 3 日創下的 4796.56 點歷史收盤紀錄。根據 FactSet 數據，該指數盤中最高漲至 4842.07 點，超過 2022 年 1 月 4 日創下的 4818.62 點盤中紀錄。

2024 年伊始美股一度走勢坎坷，分析人士將此歸因於美國公債殖利率再次上升，以及聯準會 3 月降息存在不確定性。

不過，就算股市無法受惠於聯準會，也可能會獲得美國經濟持續成長的支撐。

聯準會將在 2024 年開始降息，是去年年底美股反彈的主要原因。但之後聯準會理事沃勒 (Christopher Waller) 和博斯蒂克 (Raphael Bostic) 在演說時表示聯準會並不急於降息，甚至有可能不降息。

上周的經濟數據基本上也支持這種觀點。12 月美國零售額較上季成長 0.6%，創 2023 年 9 月以來最大增幅；12 月首次申請失業救濟人數減少 1.8 萬人至 18.7 萬人，為 16 個月來最低水平。

此外，1 月密西根大學消費者信心指數上升 9.1 點至 78.8，創 2005 年以來最大升幅，通膨預期降至 3 年來最低水平，對金融狀況好轉的預期加強。截至上周，曾令投資人興奮不已的 3 月降息機率已從 79% 降至 52%。

《巴隆周刊》分析指出，如果目前推動美股上漲的因素和去年年底一樣，那麼這一切都說不通。美股上漲說明某些事情正開始發生變化，至少表面下是如此：股市開始消化美國經濟繼續成長和降息次數可能沒那麼多的預期。

也許投資人早該預見這一點。富國證券股票策略主管哈維 (Christopher Harvey) 指出，截至 2023 年底，投資等級債券與可比期限美國國債殖利率之差僅為 0.99 個百分點，是 1998 年以來第 7 次在新年伊始低於 1 個百分點。

在過去這 7 次中，美國 GDP 平均成長率為 2.2%，唯一下降的年份是 2020 年，當時新冠疫情導致經濟全面停滯。在經濟陷入衰退的年份裡，新年伊始投資等級債券與可比較期限美國公債殖利率之差為 1.98 個百分點以上。哈維認為，這意味著今年美國 GDP 成長率會在 2% 以上，而且降息次數遠少於預期。

降息預期發生變化，原本可能會給股市帶來衝擊，2023 年底就是這種情況，當時標普 500 指數未來 12 個月遠期本益比從 17.48 倍上升到年底的 19.62 倍；另一方面，更高的利率可能導致股市估值下降。

更糟的是，如果聯準會延後降息，進而把經濟拉入衰退，對經濟的樂觀情緒可能最終會被證明是站不住腳的。

Roth MKM 策略師達爾達 (Michael Darda) 表示：「如果經濟持續成長，更高的利率結構將對風險資產估值構成威脅；而如果今年企業營收成長走軟，獲利環境惡化將成為威脅。我們仍然預計後者會發生。」

《巴隆周刊》仍持樂觀看法，如果經濟像看上去的那樣強勁的話，將為股市繼續走高提供動力；如果更強勁的成長轉化為更強勁的獲利，將有利小型股和價值股。