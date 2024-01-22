科技巨頭今年1月已裁7500人 繼續朝生成式AI靠攏

Google(GOOGL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 最近的裁員，預示著大型科技公司目前優先投資生成式人工智慧 (AI)，2024 年的裁員恐將持續。

雖然大型科技公司的「效率年」可能已經結束，但分析師預計，今年的裁員將更加集中、規模更小，各公司競相在人工智慧競賽中取得進步，同時抵消在這項變革性技術上的大量支出。

根據追蹤網站 Layoffs.fyi 的數據，總體而言，科技公司 1 月總共解雇了 7500 多名員工。

人工智慧是發展重點

最鮮明的例子是 Google 母公司 Alphabet ，這家公司上周宣布計畫投資其「最重要的優先事項」，並在各個部門裁員約 1000 名員工，從而定下了基調。 裁員範圍還包括語音助理部門，以及負責 Pixel 和 Fitbit 的團隊。 甚至廣告業務也面臨裁員，有報告指出該部門裁員數百人。

亞馬遜也遵循類似的軌跡，在串流媒體和工作室業務中解雇了數百名員工。 此次裁員也影響了其 Twitch 直播平台和 Audible 有聲書部門。

這些裁員背後的動力明顯體現在對推動人工智慧能力的加強關注上。 DA Davidson & Co 分析師 Gil Luria 強調，公司正在確保自己不會在人工智慧革命中落後，並願意優先考慮這些功能，即使這是以犧牲其他發展做為代價。

Google 和亞馬遜一直在積極投資人工智慧領域。 為了縮小與微軟 (MSFT-US) 在人工智慧競賽中的差距，Google 最近推出了 Gemini 模型。 同時，亞馬遜正在開發一款代號為「Olympus」的模型，以與 ChatGPT 的製造商 OpenAI 的 GPT-4 模型競爭。

預計裁員人數少於去年

儘管與去年的大規模裁員相比，預計裁員規模較小，但隨著經濟更加穩定，科技支出增加，但科技業仍將繼續面對轉型和不斷變化的招募優先事項。2023 年，科技業裁員 168032 人，成為各行業裁員人數最多的行業。

雖然 2023 年的「效率年」出現了大幅裁員，但目前對人工智慧的推動表明招聘優先事項的變化，而不是類似的大規模清算。科技公司正在適應人工智慧驅動的動態格局，重點是招募能夠滿足這種不斷發展的技術需求的職位。

對人工智慧的投資導致該領域職位的薪資上漲。 例如，Match 的 Hinge 約會應用程式尋找人工智慧副總裁，其基本年薪高達 398,000 美元，而亞馬遜則為應用科學和生成人工智慧高級經理提供了 340,300 美元的最高年薪。

人工智慧投資的深化正在提高投資者對回報的期望，但分析師和專家警告說，大多數公司的回報可能需要時間。 儘管微軟和輝達已成為人工智慧熱潮中的早期贏家，但該行業的歷史表明，新技術的可觀盈利可能需要十年或更長時間。