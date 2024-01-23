美股重點新聞摘要2024年01月23日

今日操盤前瞻

日本央行利率決議

美股財報 (1/23 盤前)：奇異 (GE)、嬌生 (JNJ)、洛克希德馬丁 (LMT)、P&G(PG)、3M(MMM-US)

比特幣今年首次跌破 4 萬美元 觸及 7 周低點

比特幣周一 (22 日) 擴大跌幅，今年首次跌破 4 萬美元價位，並拖累其他加密貨幣市場。閱讀全文...

紅海航線中斷 油輪運價飆升

根據多家媒體周一 (22 日) 報導，隨針對紅海航運的襲擊波及全球市場，在主要貿易航線上運輸燃料的成本正在飆升。另一方面，葉門的「青年運動」(Houthi) 武裝組織聲稱對一艘位於亞丁灣的美國貨輪發動導彈襲擊，消息傳出後西德州原油期貨周一單日漲幅逾 2%。閱讀全文...

美債上周拋售潮後 華爾街分析師認為買點已到

美國上周公布的強勁經濟數據進一步削弱市場對聯準會 (Fed)3 月開始降息的信心，各期限美債殖利率飆升，其中五年期美債遭遇五月以來最慘拋售，殖利率攀升 22 個基點，至去年 12 月的水準。不過華爾街分析師認為，這一輪慘跌之後，5 年期美債已經到了一個合理的買點。閱讀全文...

AI 仍是今年熱門主題 輝達 AMD 和美光科技獲升評

過去一周，AMD (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 和美光科技 (MU-US) 股價漲幅明顯，上周分別上漲 17.71%、8.52%、4.94%，反映出市場對於人工智慧 (AI) 應用至關重要的半導體需求上升。閱讀全文...