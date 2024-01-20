紅海航運延誤導致空運量激增 服飾、汽車零件商瑟瑟發抖

紅海衝突使遠洋貨櫃輪被迫改道，空運量也因此激增，在危機遲遲未解的情況下，空運成本可能進一步攀高，令服飾、家具和汽車零件在內更多公司陷入焦慮。

海運和空運費率基準平台 Xeneta 表示，目前空運使用量飆升的情況，主要發生在運往歐洲的貨運。Xeneta 空運長 Niall van de Wouw 表示，12 月最後一周和 1 月首周的空運市場往往較為平淡，但近期的數據和來自客戶的資訊顯示，今年的情況和以往有所不同。

從貨運角度來看，航班平均滿載率為 93%，若目前的需求持續成長，空運價格可能會上漲 10% 以上。van de Wouw 表示：「若紅海危機持續，將有愈來愈多公司陷入憂慮。」

Xeneta 數據顯示，截至 1 月 14 日的一周，從越南到歐洲的主要成衣航線的航空貨運量激增 62%，比 2023 年 10 月的高峰高出 6%，並較去年同期高出 16%。

Xeneta 數據分析師 Emily Stausbøll 表示：「運價尚未達到我們在疫情期間看到的水平，但紅海危機突然爆發，導致運價漲得更快，與疫情前幾個月相比，造成的影響甚至更大。」

目前全球約有 28% 的貨櫃貿易途經蘇伊士運河 / 紅海。美國銀行 (Bank of America) 指出，這些貨櫃中有近 30% 的貨物是家具、家居用品以及服飾。奇異公司 (General Electrical) 的產品大多也是經由此航線運輸。

美銀分析師 Lorraine Hutchison 表示，由於從亞洲到歐洲的運輸時間較長，因此在歐洲具有重大風險的品牌包含知名服飾集團 PVH 集團、Birkenstock、Capri 集團、Nike、Ralph Lauren、VF 集團以及 Levi Strauss 等。

PVH 集團旗下擁有 Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Warner’s 還有 Olga 等知名品牌。Capri 集團旗下有 Michael Kors、Versace 以及 Jimmy Choo 等。VF 集團則有 Vans、The North Face、Timberland 和 Dickies。

繞道南非好望角，將使單趟航程比原本從紅海和蘇伊士運河增加一到兩周的時間，而改道過後，歐洲航線又比美國航線更長，這也是導致空運量激增的原因。

SEKO Logistics 商務長 Brian Bourke 表示：「我們肯定會看到從時尚服飾到汽車零件等所有貨品都轉向空運。額外的延誤，加上農曆新年假期前工廠關閉，為許多歐洲進口商帶來急迫感。」