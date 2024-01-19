紅海危機影響 沙烏地阿拉伯和伊拉克石油出口延期

根據外媒周五 (19 日) 報導，沙烏地阿拉伯和伊拉克總計近 900 萬桶的石油運輸被推遲，主因是油輪改變路線繞過非洲，而非經過紅海影響。

根據外媒的船舶追蹤資料顯示，本月從沙烏地阿拉伯的拉斯塔努拉 (Ras Tanura) 和朱拜爾 (Jubail) 港口以及伊拉克的巴斯拉市 (Basra) 港口裝載原油和成品油的船隻已改變航線，駛離紅海南部入口處的曼德海峽 (Bab el-Mandeb strait)。

大多數船隻已在 1 月 12 日或之後改變航線，當時美國和英國軍隊對葉門的「青年運動」(Houthis) 武裝組織發動空襲，武裝分子表示他們將加強襲擊作為回應。

據了解，改道的船隻正駛向非洲。從中東將原油與產品運至歐洲的煉油廠和消費者手中，這是一段更長的航程，與從波斯灣經紅海和蘇伊士運河的航程相比，這條繞道可能會增加兩周以上的航行時間。

此外，改道和延誤凸顯了航運業的混亂，這種混亂正在蔓延到更廣泛的經濟領域，並隨著食品和其他貨物的流動受到干擾，增加通膨的風險。幾家大型航運公司的負責人預料，即使美國繼續瞄準「青年運動」武裝組織以阻止襲擊，這種威脅仍將持續數月。

雖然到目前為止，油輪似乎並沒有被故意針對，但許多船公司都希望避免這種風險。中東的原油產量約占全球的三分之一，其中大部分運往亞洲，這些地區的原油供應並未受到影響。倫敦的原油價格低於每桶 80 美元。

而在歐洲大陸基本上切斷對俄羅斯能源的進口後，對歐洲的銷售變得更加重要。油輪改道增加了運輸成本，延誤會導致市場效率低落。

目前至少有兩艘載有近 300 萬桶沙烏地阿拉伯原油和成品油的船隻本月在波斯灣裝船後可能會被推遲，另外五艘裝載多達 600 萬桶原油的油輪也從紅海改道。

截稿前，3 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.08%，至每桶 79.16 美元；2 月到期的西德州原油期貨上漲 0.23%，至每桶 74.25 美元。