紅海危機導致海運價格暴漲1.8倍 將持續衝擊全球供應鏈

航運業作為支撐全球八成到九成商品貿易的重要運輸方式，近些年來遇到的「黑天鵝」事件著實不少。

首先，巴拿馬尚未解決巴拿馬運河乾旱造成的限航問題；其次，歐洲運輸要塞紅海自去年 11 月開始，同以色列有關係的船隻頻頻遭葉門叛軍胡塞襲擊，導致不少大型航運公司更改航線。

今年 1 月初，丹麥航運巨頭馬士基宣布，在可預見的未來，所有船隻不再通過紅海，並警告客戶做好嚴重供應鏈中斷的準備。馬士基表示，暫停紅海 / 蘇伊士航行是為了給客戶提供更高的穩定性和可預測性。

此外，地中海航運、中遠海運等航運巨頭，在短暫嘗試返回紅海後，都再度繞道好望角。該航程比紅海路線遠 40% 左右，航運的時間和成本都將大幅提升。

據《36 氪》報導，中國出口海運價格飆漲，歐線漲幅更是驚人。貨代人士表示，去往北歐的海運價格在近一個月內暴漲了 180%。歐線艙位愈發緊張，價格水漲船高。

毫無疑問，紅海航運危機導致的運費暴漲和貨物延遲交付，將傳導至全球供應鏈，最先推高的是國際大宗商品價格，進而影響全球通膨。

紅海航運危機的影響正在顯現。

2024 年 1 月深圳鹽田港歐洲航線的大船船期顯示，1 月已有六天出現空班（Blank Sailing）情況。空班意味著大船無法在中國港口靠岸，這對貨代和外貿企業而言，即沒有艙位可訂。

某跨境電商企業表示：「現在訂艙很困難，訂不到艙位，而且價格不斷上漲。好在我們 10 月前在歐洲備過一波貨，暫時不受影響。」

物流技術公司飛協博認為，紅海危機將引發一系列的連鎖反應，特別是貨櫃，預料會出現缺櫃和港口擁堵。在接下來的三個月，如果承運人需要運送貨物，勢必得接受較高運價。

某歐線貨代人士也說：「紅海航運危機已經影響到歐洲市場客戶。現在不少客戶找我們想要提前訂艙，他們要全部重新做規劃，這中間涉及到貨品生產成本、貨物周轉效率、物流上升成本，賬期收款時間...... 如果（紅海危機）這事情短期內不能解決，對企業而言還會有更多的影響。」

