矛頭對準寧德時代、比亞迪 美國國會禁軍方採購六家中企電池

美國國會已禁止五角大廈採購寧德時代 (300750-CN) 、比亞迪 (002594-CN) 等六家中國企業生產的電池，這是美國國會試圖進一步推動五角大廈供應鏈與中國脫鉤。

據《彭博》上周六（20 日）報導，這項規定是美國國會去年 12 月 22 日通過的「2024 年度國防授權法案」的一環，國防部被禁止自 2027 年 10 月起向寧德時代、比亞迪和其他四家中國企業採購電池。

美國企業的商業採購不受有關措施影響，例如福特採用寧德時代授權的技術，在密西根州生產電動車電池；特斯拉的部分電池也來自比亞迪。

去年 12 月 22 日，白宮表示，總統拜登已簽署「2024 年度國防授權法案」。該法案將涵蓋 8,860 億美元的支出，比去年增加了 280 億美元。撥款主要用於國防部計畫和軍事建設、能源部國家安全計畫、國務院和情報計畫等。

據《財聯社》報導，某市場分析人士認為，去年底拜登已經簽署「2024 年度國防授權法案」，白宮也有公布相關訊息，因此，本次《彭博》是報導舊聞。此外，「2024 年度國防授權法案」的主要目的是保護美國國家安全，針對的是軍用採購限制，並非針對特定公司，且普通商業採購不受影響，對整個市場的影響極為有限。

中國外交部在去年 12 月 26 日表示強烈不滿，並向美方提出嚴正交涉。外交部發言人毛寧表示：「我們敦促美方同中方相向而行，落實好中美元首舊金山會晤達成的重要成果和共識，不得實施上述法案涉華消極條款。如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。」