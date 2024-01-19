主要央行降息展望保守 全球股票基金出現大規模資金外流

根據路透周五 (19 日) 報導，在截至 1 月 17 日的一周內，全球股票基金出現大量資金流出，因為在美國和歐洲央行官員對市場預期的提前降息做出回應後，投資人削減部位。

LSEG 的數據顯示，投資人一周內淨撤出全球股票基金 86.8 億美元，為連續第三周資金流出。美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 本周二警告，除非通膨明​​顯持續走低，否則不會降息，這與部分歐洲央行 (ECB) 決策者的言論一致。

美國和歐洲股票基金分別淨賣出 92.3 億美元和 14.8 億美元。相反的，亞洲基金吸引了約 17.2 億美元的資金，連續第二周出現資金流入。

另外，全球產業股票基金本周吸收約 3.29 億美元資金流入，其中科技股和金融股是較受歡迎的板塊，淨購買量分別為 7.13 億美元和 3.9 億美元，然而非必需消費品板塊流出 2.85 億美元。

值得注意的是，投資人對債券基金表現出濃厚興趣，本周向全球債券基金淨注入 143.3 億美元，約一年來最大。

公司債基金收到 59.2 億美元，這是至少 2020 年 4 月以來的最大金額，政府基金和高收益債券基金也分別獲得約 11.2 億美元和 16.5 億美元。同時，投資者退出價值約 285.1 億美元的貨幣市場基金，結束為期三周的買盤。

大宗商品領域方面，貴金屬基金的資金流出緩解，投資人撤資 1.81 億美元，前一周淨撤資約 8.05 億美元，與此同時，能源基金則遭遇 2.09 億美元的資金流出。

另外涵蓋 27,982 檔新興市場基金的數據顯示，在一周淨買入後，投資人減持價值約 9.04 億美元的股票基金。不過，債券基金連續第四周獲得資金流入，淨流入 1.98 億美元。