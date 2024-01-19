主要央行降息展望保守 全球股票基金出現大規模資金外流

根據路透周五 (19 日) 報導，在截至 1 月 17 日的一周內，全球股票基金出現大量資金流出，因為在美國和歐洲央行官員對市場預期的提前降息做出回應後，投資人削減部位。
LSEG 的數據顯示，投資人一周內淨撤出全球股票基金 86.8 億美元，為連續第三周資金流出。美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 本周二警告，除非通膨明顯持續走低，否則不會降息，這與部分歐洲央行 (ECB) 決策者的言論一致。
美國和歐洲股票基金分別淨賣出 92.3 億美元和 14.8 億美元。相反的，亞洲基金吸引了約 17.2 億美元的資金，連續第二周出現資金流入。
另外，全球產業股票基金本周吸收約 3.29 億美元資金流入，其中科技股和金融股是較受歡迎的板塊，淨購買量分別為 7.13 億美元和 3.9 億美元，然而非必需消費品板塊流出 2.85 億美元。
值得注意的是，投資人對債券基金表現出濃厚興趣，本周向全球債券基金淨注入 143.3 億美元，約一年來最大。
公司債基金收到 59.2 億美元，這是至少 2020 年 4 月以來的最大金額，政府基金和高收益債券基金也分別獲得約 11.2 億美元和 16.5 億美元。同時，投資者退出價值約 285.1 億美元的貨幣市場基金，結束為期三周的買盤。
大宗商品領域方面，貴金屬基金的資金流出緩解，投資人撤資 1.81 億美元，前一周淨撤資約 8.05 億美元，與此同時，能源基金則遭遇 2.09 億美元的資金流出。
另外涵蓋 27,982 檔新興市場基金的數據顯示，在一周淨買入後，投資人減持價值約 9.04 億美元的股票基金。不過，債券基金連續第四周獲得資金流入，淨流入 1.98 億美元。