〈美股早盤〉主要指數走開高 大型股備受關注

美股主要指數周五 (19 日) 開高，主因是晶片和大型股持續走高，投資人密切留意企業財報，以及有關降息時機的任何暗示。

截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲逾 1%。

美股本周有望以積極的基調收盤，有確鑿的跡象表明，在聯準會 (Fed) 激進的緊縮行動之後，全球最大的經濟體仍處於良好狀態。

儘管強勁的經濟數據也暗示 Fed 在降息方面可能不會那麼大膽，但有關官員今年將開始放鬆政策的看法，正在助長風險偏好。美國公債波動性的下降，對標普 500 指數 (S&P 500) 最具影響力的成分股來說是個好兆頭，科技股的表現強於大盤，暗示這一美國基準股指將接近歷史高點。

美銀 (BAC-US) 分析師 Michael Hartnett 表示，在 2023 年引領上漲的股票再次成為交易員的首選，他表示，投資人正在回歸持有成長型、科技股、「人工智慧泡沫」和所謂的「美股科技七雄」(Magnificent Seven)。

另外，美銀引述 EPFR Global 的數據指出，在截至 1 月 17 日的一周內，美國股市出現了 43 億美元的流入，而科技股基金則出現 8 月份以來最大的兩周資金流入，達到 40 億美元。

隨著企業財報季繼續展開，交易商等待消費者信心和房地產數據，以尋找 Fed 下一步行動的線索。在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 於 1 月 30 日至 31 日召開會議之前，一些官員將於本周五發表演說。

經濟學家 Erhamed El-Erian 表示，市場高估 Fed 降息的速度和幅度，因為他們忽略居高不下的通膨。他說：「我確實認為我們到達了轉捩點，但相對於市場的預期，不會那麼快也不會那麼深。」掉期交易商目前預估，今年的將息幅度約為 140 個基點，低於近期約 175 個基點的峰值。

截至台北時間周五（19 日）22 時許：

焦點個股：

福特 (F-US) 早盤股價下跌 0.96%，至每股 10.88 美元

福特由於電動車 (EV) 需求放緩，將減少 F-150 Lightning 皮卡的產量，另外支持 F-150 Lightning 生產的零件工廠的數十名員工可能會受到影響。。該汽車製造商預計 2024 年全球電動車銷量將持續成長，但可能「低於預期」。

花旗 (C-US) 早盤股價下跌 0.59%，至每股 50.81 美元

花旗執行長日前與董事會召開電話會議，討論該行的全面改革，據悉在單獨的談話中，市場、風險和投資銀行部門的經理被告知，作為重組的一部分，他們將被解雇。另外，部分經理被告知，自 2 月 1 日起他們的職位將不再存在。並補充說，有關裁員和遣散費的更多細節將於下周公布。

Spirit Airlines(SAVE-US) 早盤股價上漲 23.16%，至每股 7.02 美元

Spirit Airlines 周五調升 2023 年第四季的財測，股價飆升逾 20%。本周稍早時法官做出禁止捷藍航空 (JetBlue Airways)(JBLU-US) 收購這家廉航的裁決後，該公司股價一直暴跌。

今日關鍵經濟數據：

美國密大 1 月消費者信心指數報 78.8，預期 70.0，前值 69.7

美國密大 1 月 1 年通膨預期報 2.9%，預估 3.1%，前值 3.1%

美國密大 1 月 5 年通膨預期報 2.8%，預估 3.0%，前值 2.9%

華爾街分析：

巴克萊表示，日本央行本月預料維持政策不變，日元兌美元可能跌至 150。該行外匯策略師 Shinichiro Kadota 表示，美元兌日元面臨上行風險，因為對 Fed 快速降息的預期存在修正空間。該匯率是否會進一步升破 152 將取決於美國經濟狀況，不過鑑於日本央行可能在 4 月升息，而其他央行開始降息，美元兌日元預估將從春季開始小幅走低。

另外，巴克萊預估 Fed 將在 6 月開始降息，早於歐洲央行 (ECB)；而歐元區未來則需要進一步放寬政策。貝萊德資深投資策略師 Laura Cooper 表示：「我們更傾向於 6 月降息、然後重新校準政策」；預料 Fed 年底前降息 75 至 100 個基點。