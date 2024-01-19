投資人消化就業數據 10年期美債殖利率大漲

投資人消化最新的就業數據和聯準會官員的評論，美國公債殖利率周五 (19 日) 繼續小幅走高。

每周初請失業金人數周四 (18 日) 創下 2022 年 9 月以來最低，令經濟學家感到意外，進一步證明美國就業市場的強勁動能。

美東時間清晨 5:13，10 年期公債殖利率上漲 11.1 個基點至 4.14%。2 年期公債殖利率小跌 0.6 個基點報 4.351%。

周五沒有國債拍賣。發布的數據包括 12 月成屋銷售和初步消費者信心數據。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

周四的就業數據是美國一系列強勁經濟數據中的最新數據。本周公布的 12 月零售銷售超出預期。聯準會理事沃勒 (Christopher Waller) 也表示聯準會可能降息後，殖利率大幅上漲，但它「可以而且應該有條不紊、小心地降低」。

亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克周四表示，預計第 3 季將降息。

德意志銀行分析師在最新報告中寫道，「短期內，強勁的數據意味著投資人繼續淡化第 1 季降息的前景。事實上，聯準會在 3 月會議之前降息的可能性已降至 56%，隔夜進一步降至 55%。這是自聯準會 12 月上次會議以來的最低水平。」

報告指出，「這種對降息的抵制得到了亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克的回應，他表示，他『目前的前景是首次降息將在今年第 3 季的某個時候』，因此這與市場定價形成鮮明對比，市場定價仍完全反映 5 月會議的降息預期。」