美上周初領失業金人數降至18.7萬 創逾一年新低

美國勞工部公布最新數據顯示，上周初領失業金人數意外降至一年多來新低，凸顯今年伊始勞動力市場的韌性。有市場分析認為，軟著陸的金髮姑娘夢想破滅，當就業市場處於「最佳」狀態時，聯準會 (Fed) 要如何證明降息是合理的。

具體來看，上周初領失業金人數降至 18.7 萬人，創 2022 年 9 月 24 日以來新低，也是 1969 年 5 月以來次低，遠不及市場預期的 20.7 萬人，前值自 20.2 萬人小幅上修至 20.3 萬。另外，上周續領失業金人數連續三周下滑，報 180.6 萬人，低於市場預期的 184.5 萬，創去年 10 月以來新低。

上周初領失業金人數降至 18.7 萬人，創 2022 年 9 月 24 日以來新低。(圖：ZeroHedge)

上周初領失業金人數也寫下近 54 年來次低紀錄。(圖：ZeroHedge)

截至 1 月 13 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 18.7 萬人，遠低市場預期的 20.7 萬人，較修正後前值 20.3 萬人減少 1.6 萬人，4 周移動平均值報 20.325 萬人。

截至 1 月 6 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 180.6 萬人，較修正後前值 183.2 萬人減少 2.6 萬人，低於市場預期的 184.5 萬人，4 周移動平均值報 184.8 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

Santander US Capital Markets LLC 首席美國經濟學家 Stephen Stanley 表示，年初通常是季節性因素扭曲每周首次失業金申請數據的時候。他在一份報告中寫道：「我不會從字面上理解這個結果，但至少，很明顯裁員率仍然很低，而且沒有以有意義的方式呈上升趨勢。」

Navy Federal Credit Union 的企業經濟學家 Robert Frick 說：「雇主每月增加的工人可能會減少，但考慮到競爭激烈的勞動力市場，他們會保留現有的工人並支付更高的工資。」

過去一年，美國就業市場違背了經濟學家的預測，儘管利率上升但仍保持強勁，並幫助控制失業率。有市場分析指出，軟著陸的金髮姑娘夢想破滅了，當就業市場處於 50 多年來「最佳」狀態時，Fed 如何證明降息是合理的。