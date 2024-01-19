今年台股能上萬八嗎？2大商機有望帶領股市走勢！

一、2023 年 12 月營收揭曉創新高家數達 92 家

我們在上一篇的專欄文章【2023 年台北股市走高逼近萬八大關 | 短線走勢是否過度樂觀要拉回了嗎?】曾經提到，現階段正是市場開始有風險的時刻，過度樂觀的降息預期，股市走勢容易偏離而產生風險，短線高檔區必須謹慎操作。

近期發展也的確如所預期，新年開盤連跌兩日，尤其元月 3 日長黑重挫近 300 點，新年走勢並不順利，不過我們也提醒台股有總統大選的題材，連續重挫機會不高，如今總統大選結果底定，台北股市也將回歸基本面表現。

根據最新公布的 2023 年 12 月上市櫃公司營收結果，全體合併營收 3.30 兆元 (年減 6.39％)，營收創新高家數達 92 家，優於 11 月的 53 家，若以第 4 季來看則是最高營收季度，總計 10.55 兆元 (年減 3％)，累計全年營收 39.4 兆元 (年減 8.4%)，2023 年的財報數字基本上也大致底定等待最終公告。

二、降息與 AI 商機利多台股中長期表現 逢低進場的機會在何時?

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