〈焦點股〉金管會鬆綁資本公積配息 富邦金領漲金控股

金管會拍板鬆綁金控公司動用資本公積或法定盈餘公積配發現金股利的規定，初估國內有 10 家符合動用資本公積配息的條件，市場解讀為存股族送上利多，儘管大型金控股未必會採用，今 (19) 日仍吸引買盤進駐，富邦金 (2881-TW) 領漲超過 1%，開發金 (2883-TW) 、台新金 (2887-TW) 、國票金 (2889-TW) 等也都有 1% 以上的漲幅。

金管會鬆綁規定，金控若要動用資本公積配發現金股利，分配後資本適足率須達 120% 以上，依據去年的半年報來看，國內共有 10 家金控公司符合條件，至於動用法定盈餘公積配息方面，目前來看，沒有任何一家金控符合條件。

2022 年多家金控因旗下產險子公司遭遇防疫險鉅額理賠問題，加上金融資產評價損失，影響獲利及未分配盈餘，使得 2023 年度股利配發縮水，甚至出現不配息，不過，金控業 2023 年逐漸擺脫防疫險陰霾，股債市回穩實現資本利得，OCI 回沖亦可挹注股利，因此，今年度動用老本配息的機會不大。

台股今天在權王台積電 (2330-TW) 領漲下，強彈超過 400 點，站回 17600 點關卡，市場多頭信心回籠，資金同步湧入金控族群，富邦金盤中上漲約 1.3%，最高來到 63.2 元，重返季線，開發金、第一金、台新金、國票金、元大金等同步上漲逾 1%。

此外，銀行股聯邦銀、安泰銀及證券股統一證、群益證、康和證、福邦證等，今天均獲得買盤青睞，午盤前上漲超過 1%。