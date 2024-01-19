傳精神航空擬債務再融資 不打算重組

知情人士周四透露，精神航空 (SAVE-US) 正考慮為其債務再融資的選擇，且不考慮重組。

廉航精神航空與捷藍航空 (JBLU-US) 價值 38 億美元的合併交易在周二 (16 日) 遭聯邦法官阻止後，引發投資者對其財務前景的擔憂，股價連跌 3 日，跌幅近 70%。

《華爾街日報》報導，精神航空正在探索重整方案，週四消息見報後該股遭加速拋售。報導並未提及相關討論細節。精神航空周四下跌 7.17%，收每股 5.7 美元。

該消息人士透露，精神航空將持續採取措施來支撐其資產負債表，且現階段考慮的是債務再融資。

評級機構惠譽周三表示，精神航空的信用狀況面臨壓力，因為其 11 億美元的忠誠度計畫債務將於 2025 年 9 月到期，意味明年將面臨重大的再融資風險。

精神航空周四表示，公司已採取行動也會持續審慎進行，以確保其資產負債表和持續營運的能力。

自合併交易遭法院裁決阻止以來，華爾街許多分析師下調精神航空股票評級，股價也連日重挫。花旗分析師 Stephen Trent 認為，儘管捷藍航空和精神航空仍可對該裁決上訴，但捷藍航空更有可能在此止損，「回神過來發現自己躲過一場高風險收購，好險沒買下者家高槓桿、虧損嚴重的航空公司。」

捷藍航空周四大漲 7.79%，收每股 5.05 美元。

精神航空普惠齒輪傳動渦輪風扇 (GTF) 引擎故障衝擊最大的航空公司之一，因為該公司是美國最大的 GTF 動力飛機運營商。同時，精神航空的主要市場行業產能過剩，削弱其定價能力，迫使該公司必須以大幅折扣促銷其航班座位。

一些分析師認為，精神航空恐將聲請破產，藉此精簡資產負債表並重組為財務穩健的航空公司。然而，精神航空稱對自家優勢和戰略充滿信心，並將繼續致力於提供實惠的票價。

精神航空本月簽訂 25 架飛機的售後回租交易，為其提供約 4.19 億美元的現金。此外，該公司也正變動 2030 年前的飛機交付時間表，並在短期內放緩產能成長。該公司也計畫削減 1 億美元的結構成本。