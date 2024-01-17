廉航選擇不可少！捷藍航空收購精神航空遭美法院阻止 精神航空暴跌47%

波士頓聯邦法院 William Young 法官周二 (16 日) 阻止了捷藍航空 (JBLU-US) 以 38 億美元收精神航空 (SAVE-US) 的交易，認同司法部主張該交易具有反競爭性，會損害消費者利益的論點。

倘若兩家航空公司合併將創造出全美第五大航空公司。司法部指出，精神航空這一類廉航有助於降低票價，一旦核准讓票價稍高的捷藍航空收購，消費者購買便宜機票的權益必將受損。

美政府試圖遏止美國航空業進一步集中化，此回判決可謂白宮一大勝利，同時引發市場質疑近期擬議的阿拉斯加航空 (ALK-US) 收購夏威夷航空的計畫可行性。

法院判定該交易違反反壟斷法，這也讓精神航空的未來受到質疑。由於營運成本上升以及供應鏈問題持續存在，該公司一直難以轉虧為盈。法院判決發布後，精神航空周二崩跌約 47%，而捷藍航空股大漲約 5%，因為投資者和分析師曾擔心兩家合併會損害捷藍航空，甚至因精神航空股價下挫而曾建議捷藍重新談判，現在該交易受阻，反而是捷藍航空的利多消息。

Young 法官表示，雖然捷藍航空與精神航空合併後可能會對大型航空公司帶來更大的競爭壓力，但依賴精神航空獨特的低價模式的消費者恐遭傷害，因為低價票恐不復見，且精神航空向票價較高的航空公司施壓降價的能力也會消失。他指出，Spirit 進入市場時，競爭對手平均降價 7% 至 11%。

Young 法官認同司法部將精神航空航班視為獨特、經濟的產品選擇的論點，因此取消該選擇將明顯對消費者構成傷害。

雖然 Young 的判決有利於司法部，但他並未按照司法部要求，廣泛禁止兩家公司的任何合併，僅稱「以目前情況阻止該項收購交易」。針對航空公司進一步資產剝離能否讓交易成功，Young 表示：「如果被告航空公司決定再次嘗試，法院的大門仍然敞開。」本案仍可上訴。

捷藍航空和精神航空聯合聲明表示「正在評估」，並堅稱捷藍航空已消除了司法部提出的任何合理的反競爭擔憂。

去年 5 月，另一位波士頓法官 Leo Sorokin 也站在政府一邊，為捷藍航空與美國航空在美國東北部的合作夥伴關係違反了反壟斷法。捷藍航空隨後決定終止聯盟，而美國航空則針對該判決提出上訴。