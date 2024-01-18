併購案受阻 精神航空兩日股價挫逾60% 近日恐再削價攬客

廉航精神航空與捷藍航空 (JBLU-US) 的收購交易在周二 (16 日) 遭聯邦法官阻止後，當日崩跌約 47%，周三續挫 22% 以上。

倘若兩家航空公司合併將創造出全美第五大航空公司，法官採信司法部主張該交易具有反競爭性，會損害消費者利益的論點，判定該交易違反反壟斷法。

由於營運成本上升以及供應鏈問題持續存在，精神航空一直難以轉虧為盈，最近一次享有獲利的年度是 2019 年。產業觀察家認為，精神航空可能被迫削減已經很低價的票價。一些華爾街分析師認為，精神航空就算不停業清算，也必須重整。

TD Cowen 航空公司分析師 Helane Becker 認為，精神航空能會尋找其他買家，但更可能準備第 11 章破產保護程序，進行停業清算。「這可能有些危言聳聽且殘酷，但我們認為，現實上精神航空能夠重組的情況有限。」

Becker 表示，由於破產潛在可能性，精神航空將試圖攢進多一些現金，所以主要航線航班的票價可能會再削減以攬客。

波士頓大學奎斯特羅姆商學院講師、諮詢公司 ICF 高級副總裁 Samuel Engel 也表示，精神航空受到需求疲軟和成本上升的壓力，將開始削減票價。

精神航空 (SAVE-US) 周三下挫 22.47%，收每股 6.14 美元，盤後續跌。周三早盤該股挫至每股 5.74 美元歷史最低點，與 2014 年 12 月創下的歷史高點每股 84.47 美元相比，崩跌 90% 以上。

華爾街分析師對該股的平均目標價為 14 美元，並給予「續抱」評級。捷藍航空周三股價下跌 8.67%，收每股 4.68 美元，自該收購交易受阻以來，股價約下跌 4%。

Young 法官認同司法部將精神航空航班視為獨特、經濟的產品選擇的論點，因此取消該選擇將明顯對消費者構成傷害。捷藍航空原計劃精神航空飛機上一些座位，從而提供更多的物質享受和腿部空間。

但捷藍航空主張公司需要精神航空的機隊、飛行員和航線才能成長，且更能與大型航空公司相互競爭。

美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和西南航空 (LUV-US)，這四大航空公司掌握美國 80% 國內市場，這本身就是多年來前監管機構批准的結果。

Engel 認為，鞏固四大航空公司的寡頭壟斷反而不利消費者。「美國的航空公司內部成長相當艱苦且緩慢，所以若禁止二線航空公司之間的合併，就會讓一線 (四大航空) 公司的地位更加鞏固。」

捷藍航空和精神航空聯合聲明不認同法官裁決，「正在評估後續法律程序」，堅稱捷藍航空已消除了司法部提出的任何合理的反競爭擔憂。周三這兩家航空公司沒有回應就其未來計畫置評的請求。

2022 年 4 月，在精神航空宣布與邊疆航空 (ULCC-US) 達成合併協議數周後，同為廉航的邊疆航空突然對精神航空發起惡意收購。精神航空的股東最終拒絕了邊疆航空現金加股票的交易，轉而接受捷藍航空 38 億美元的全現金收購要約。

Engel 認為，邊疆航空和精神航空的合併交易可能較容易獲監管機關批准。