台積電2023年全球市值列為第十

在智慧型手機和人工智慧盛行的時代，科技股主導 2023 年股市走勢並不令人意外，根據 City Index 公布的 2023 年全球十大上市公司排名蘋果、亞馬遜、Meta 等科技公司就佔據 6 個席次，其中台積電也以 5349.8 億美元市值躋身第十。

晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 法說會驚豔法人，周五(19 日) 台股開盤大漲，最高漲幅達 6.3%，盤中市值大增將近台幣 9600 億元，前一晚美股 ADR 率先大漲，強升 9.79%，收每股 113.03 美元。

台積電前一日法說會上，總裁魏哲家表示，今年受惠人工智慧應用中使用的高階晶片需求旺盛，預計 2024 年營收成長將超過 20~25%，幅度超乎法人原先預期，帶動股價大漲。

另外，台積電董事長劉德音周四 (18 日) 宣布再次推遲在美國晶片工廠的建設。

去年，台積電將其位於亞利桑那州的第一家工廠的生產計畫推遲一年至 2025 年，理由是高階技術人員的招聘問題。該工廠原定生產 4 奈米晶片。

如今，劉德音表示，台積電位於亞利桑那州的第二家工廠的量產預定日也自 2026 年推遲到 2027 年或 2028 年。更重要的是，第二家工廠最終生產的晶片類型恐不進反退。該工廠原計劃生產 3 奈米晶片，但現在劉德音表示晶片的類型尚未確定，並指稱這取決於政府的激勵措施和客戶的需求。

針對台積電推遲亞利桑那州第二家工廠的建設一事，美國商務部發言人表示無法對潛在的《晶片法案》置評。