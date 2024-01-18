〈美股早盤〉晶片與大型股支撐 標普、那指開高

美股主要指數周四 (18 日) 開盤漲跌互現，其中標普 500 指數、那斯達克指數受晶片和大型股上漲提振開高，另外隨更多企業財報出爐，投資人密切留意聯準會 (Fed) 降息和經濟展望的線索。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 150 點或近 1%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數漲逾 3%。

在經濟利多消息從貨幣政策角度看並不是那麼好的時候，穩健的零售數據引發外界擔憂。由於 Fed 官員最近對寬鬆政策的前景表達更為謹慎的態度，交易員認為 Fed 首次降息時間點可能會往後挪，在第一季降息的可能性較低。

前美林證券 (Merrill Lynch) 交易員、 Sevens Report 創辦人 Tom Essaye 表示:「我們需要看到與消費者仍然健康和有彈性相符的數據，但不會達到 Fed 傾向於在 2024 年推遲降息或減少降息幅度的程度。」

另一方面，Fed 在褐皮書調查中指出，近幾周強勁的消費者支出幫助推動經濟成長。債券交易員放棄對聯準會將在 3 月降息的押注，第一季降息 1 碼 (25 個基點) 的機率只有 50% 左右。

去年 12 月，美國零售銷售以 3 個月來最強勁的速度成長，替一個強勁的假期購物季畫下句號，顯示進入新年之際消費者的消費韌性。

周四公布的另一項數據顯示，今年 1 月房屋建築商信心創下近一年來最大升幅，因抵押貸款利率下降提振客流量、銷售和需求前景。

凱投宏觀 (Capital Economics) 的 Andrew Hunter 認為，儘管未來美國經濟可能會進一步放緩，但幾乎沒有跡象表明更嚴重的衰退即將到來。

TradeStation 的 David Russell 則說：「經濟衰退的可能性似乎越來越小。儘管承受通膨風暴的考驗，消費者仍然壓抑著需求和美元，軟著陸可能就在我們眼前成形。」

LPL Financial 的 Quincy Krosby 表示，隨著消費者信心增強，經濟情勢依然穩固－市場反應表明，3 月降息的希望變得更加渺茫。

事實上，本周齊聚瑞士達沃斯 (Davos) 世界經濟論壇 (World Economic Forum) 的金融家們反覆強調：控制自己的降息預期。從摩根大通的 Daniel Pinto 到渣打銀行的 Bill Winters，再到 Cantor Fitzgerald 的 Howard Lutnick，所有人都表示，他們預期貨幣政策放鬆的速度將低於市場預期。

儘管如此，交易員仍預期 Fed 今年將開始扭轉激進的緊縮政策，預估總共將降息約 140 個基點，低於近期近 175 個基點的峰值。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 的 Jason Draho 表示，市場不太可能是一條平坦的道路。Draho 說:「投資者將討論軟著陸的類型、周期的階段和宏觀機制，目前廣泛的觀點分歧可能會根據新的數據迅速演變。」「這可能會導致迅速而劇烈的市場轉向，以反映不斷變化的共識觀點。」

盈透證券 (Interactive Brokers) 的 Jose Torres 表示，隨著財報季的繼續，投資人將需要在考慮財務表現的同時考慮利率前景。Torres 說：「強大的定價能力和獲利能力可能導致持續的通膨壓力，這將逐步推遲降息。 另一方面，較弱的盈利趨勢可能為放鬆貨幣政策奠定基礎，但代價是企業基本面惡化。」

截至台北時間周四（18 日）22 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 0.52%，至每股 391.50 美元

當微軟去年 2 月宣布將 ChatGPT 併入其必應 (Bing) 搜尋引擎時，樂觀的華爾街分析師稱此舉是「iPhone 時刻」，可能顛覆搜尋市場，削弱 Google 的主導地位。然而將近一年過去了，市場仍未改變。數據分析公司 StatCounter 的數據顯示，截至 2023 年，微軟的搜尋引擎僅占全球搜尋市場的 3.4%，自 ChatGPT 宣布以來只成長不到 1 個百分點。

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 1.01%，至每股 372.08 美元

臉書母公司 Meta Platforms 全球商業事業群負責人 Nicola Mendelsohn 表示，在人工智慧 (AI) 的幫助下，Meta 應用程式上投放的廣告的支出回報率平均成長 32%，另外使用 AI 的廣告也降低約 17% 的成本。

VinFast(VFS-US) 早盤股價上漲 1.21%，至每股 5.84 美元

越南電動車製造商 VinFast 表示，該公司在 2023 年交車近 35,000 輛，低於至少 40,000 輛的目標，原因是部分地區電動車採用緩慢、競爭激烈和經濟不確定。不過該公司在 2023 年最後三個月的交車量較第三季增加 35%，達到 13,513 輛。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 18.7 萬，預期 20.7 萬，前值 20.3 萬

美國上周續領失業金人數報 180.6 萬，預期 184.5 萬，前值 183.2 萬

美國 1 月費城聯準銀行製造業指數報 - 10.6，預期 - 7.0，前值 - 12.8

華爾街分析：

瑞銀在日前發布的報告中稱，AI 的崛起才剛開始，並將在未來十年內推動科技股走高。該行預估，AI 技術將在未來幾年內被廣泛採用，並整合到無數產品中，有助於推動對越來越多科技產品和服務的需求。瑞銀估算 AI 產業的營收將從 2022 年的 280 億美元成長 14 倍至 2027 年的 4,200 億美元。