美銀逆勢升評蘋果 估股價還有逾20%漲幅

美銀 (BAC-US) 證券分析師 Wamsi Mohan 周四 (18 日) 發布報告，將蘋果股票評等從「中性」上調至「買入」，還將目標價從每股 208 美元大幅上修至每股 225 美元，升幅 8.2%。這一目標價意味著，美銀預估，蘋果股價有逾 20% 的上漲空間，以昨日收盤的基礎來看約漲 23%，有望刷新一個月前所創的歷史高點。

美銀報告公布後，蘋果 (AAPL-US) 周四股價高開高走，早盤一度漲至每股 188.96 美元，日內漲逾 3.4%，刷新 2023 年 12 月 29 日以來盤中高點，抹平進入 1 月以來所有跌幅，截至漲幅收窄至 2.33%，每股暫報 186.93 美元，仍有望創 12 月 29 日以來收盤新高，扭轉連跌兩日的頹勢。

美銀分析師 Mohan 在報告中看好 iPhone 長期的業績前景，預估人工智慧 (AI) 和包括擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 在內的混合實境 (MR) 技術未來將拉動蘋果業績，認為 AI 和即將上市的 MR 頭戴裝置 Vision Pro 將替蘋果的硬體和服務業務帶來成長動力。

Vision Pro 從本周五開始接受預訂，將於 2 月 2 日上市，售價 3,499 美元。天風國際分析師郭明錤上周發文表示，Vision Pro 備貨僅有 6 至 8 萬台，考慮到產品的新穎度和果粉的忠誠度，他相信 Vision Pro 開賣後很容易就能售罄。

不過郭明錤同時指出，Vision Pro 去年僅對技術展示，但沒有說明更重要的產品定位與關鍵應用。如 Vision Pro 無法瞬間售罄，則低於預期，影響 Apple 及產業鏈股價。

另一方面，美銀分析師 Mohan 預估，iPhone 的多年升級周期將更加強勁，「因為需要最新的硬體來實現 2024/2025 年推出的生成式 AI 功能」。他指出，大部分 iPhone 的裝置用戶在用 iPhone 11，並認為，對 AI 功能的預期可能「促使機構投資者增加 (蘋果的) 部位」。

自 Mohan 在 2022 年 9 月將蘋果的評等下調至中性以來，蘋果的股價已較標普 500 指數落後約 6 個百分點，而 Mohan 指出，蘋果對標普的相對倍數已回落至 1.3 倍，低於過去的水平。

Mohan 在報告寫道，考慮到蘋果的業務向服務轉變，以及垂直整合加強，預料蘋果的毛利率將更加穩定在遠高於 40% 的水準，這可以推高估值的相對倍數。美銀預估，相對倍數不會大幅降低，尤其是不會低於 1.2 倍，而這將成為持有蘋果股票更令人信服的理由。

在美銀分析師上調評級前，1 月已有多家機構下調蘋果的評級。