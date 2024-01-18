IEA估今年石油供應充足 與OPEC月報結論大相逕庭

國際能源總署 (IEA) 周四 (18 日) 在今年首份月度石油市場報告中表示，隨著石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 以外地區的產量攀升，如果沒有重大變故，今年全球石油市場可能會保持「相當充足的供應」，這與石油輸出國組織 (OPEC) 前一天預測的供應緊張完全相反。

IEA 考慮到美國、加拿大、巴西和蓋亞那 (Guyana) 的產量增加，將 OPEC 以外地區的供應成長預期上調約 25%，至每日 150 萬桶。另外，該機構預估今年全球石油消費量將每日增加 124 萬桶，為連續第三個月上調。

與此同時，IEA 也認為，由於「宏觀經濟逆風」和電動車的日益普及，今年全球燃料消費成長將放緩近 50%，每日增加 120 萬桶，平均每天消費 1.03 億桶，而考慮到需求大幅放緩，從今年第二季到年底，市場可能面臨供應過剩。

IEA 在報告中寫道：「除非石油貿易受到重大干擾，否則 2024 年市場供應看起來相當充足，非 OPEC + 國家的產量成長將高於預期，將以健康的幅度超過石油需求成長。」

IEA 也在報告中指出，去年第四季全球石油庫存增加，而非先前預期的萎縮，消息進一步打擊石油多頭。不過，IEA 警告蘇伊士運河石油運輸中斷的風險仍然很高，每天約有 720 萬桶原油和成品油通過該航段，約占世界海運石油貿易的 10%。

截稿前，3 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.58%，至每桶 78.33 美元；2 月到期的西德州原油期貨上漲 0.76%，至每桶 73.11 美元。

IEA 預測再度打臉 OPEC

作為全球石油市場上最重要的兩家預測機構，OPEC 和 IEA 一前一後發布的報告結論截然不同。

相較於 IEA 所給予的疲軟預測，OPEC 相信 2024 年石油需求將每日成長 225 萬桶，受中國和全球經濟復甦的推動，2025 年全球石油需求將持續「強勁成長」每日 185 萬桶。另外除非 OPEC + 加足馬力生產，否則石油市場的供應缺口將持續到 2025 年底。

IEA 與 OPEC 的口水戰由來已久，在去年的年中報告中 IEA 表示，由於再生能源和電動車的普及，石油需求將在 2024 年大幅放緩，並最終在近十年內達到高峰。這項說法引起 OPEC 的強烈不滿。

IEA 主要服務石油消費國，與由產油國構成 OPEC 的立場不同。在過去一年裡，OPEC 對 2024 年石油需求成長的預測一直強於 IEA。

近年來，OPEC 和 IEA 在長期石油需求前景和石油供應等議題上發生多次衝突。此前 OPEC 和 IEA 各執一詞，一方認為邁入「舊能源的黃昏」，另一方認為「舊能源不會落幕」。

紅海危機不會對油價帶來重大影響

就在報告發布前一天，IEA 執行主席 Fatih Birol 昨日在一場論壇上表示，儘管中東局勢緊張，但 IEA 預估今年石油市場將處於「舒適和平衡的狀態」。

Birol 說：「如果我們沒有看到任何重大的地緣政治意外，我預估今年的石油市場將是一個舒適的市場，一個更平衡的市場。」

Birol 指出，到目前為止，石油生產並未受到「青年運動」攻擊貨輪或以巴衝突的影響。他認為，除非一個或多個主要產油國直接捲入衝突，油價大機率不會受到重大影響。