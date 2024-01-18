歐盟向17家科技業者提出資訊請求 亞馬遜蘋果Meta在列

歐盟委員會周四 (18 日) 表示，已根據歐盟數位服務法案 (DSA) 向其視為超大型線上平台 (VLOP) 和搜尋引擎的 17 家科技公司發出資訊請求。

該公司表示已聯繫了速賣通 (AliExpress)、亞馬遜 (AMZN-US) 的亞馬遜商店、蘋果 (AAPL-US) 的 AppStore、Booking.com (BKNG-US)、Meta (META-US) 的 Facebook 和 Instagram、Alphabet (GOOGL-US) 的谷歌搜尋、Google Play、Google 地圖和 Google 購物、微軟 (MSFT-US) 的 LinkedIn 和 Bing、Pinterest (PINS-US)、Snapchat (SNAP-US)、TikTok、YouTube 和 Zalando。

歐盟要求這些公司在 2 月 9 日之前提供更多資訊，說明它們為讓研究人員獲取可能與即將舉行的歐盟和國家選舉相關的數據，以及打擊線上銷售的非法內容和商品而採取的措施。

DSA 於去年 11 月生效，要求大型線上平台和搜尋引擎採取更多措施來應對非法內容和公共安全風險。

委員會於 2023 年 12 月根據 DSA 對社群媒體公司 X 涉嫌違反義務展開首次調查。