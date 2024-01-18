企業價值倍數是甚麼? 利用企業價值倍數來選股吧！

每季公布季報的時候是價值投資者透過財報檢視公司體質的好時機，財報裡有各式各樣財務數據，投資者可以藉由單一、原始的財務數據對公司進行審視，也可以將各式各樣的財務數據組合起來評估一間公司的價值，若市場上的價格低於估值那就出現了進場買進賺價差的機會。本益比（P／E） 估值法、股價淨值比（P／B）估值法是市場常見的估值方法，而今天要介紹的是企業價值倍數（EV/EBITDA）估值法。企業價值倍數在國外較廣泛被使用，尤其在併購公司時，可用來估計目標公司的併購價值。

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企業價值倍數 (EV/EBITDA)，用 EV 除以 EBITDA 得出企業價值倍數。

企業價值 (EV)= 市值 + 總負債 – 總現金

EBITDA （稅前息前折舊攤銷前的獲利）= 稅後淨利 + 利息 + 稅 + 折舊與攤銷

分子 EV 是企業價值 (Enterprise Value) 的縮寫，併購方用市價併購一家公司後，雖可取得公司的資產，但同時也需承擔原公司的負債，可理解為併購一家公司的成本。

分母 EBITDA 可用來衡量公司的獲利表現，在此計算方式下，高稅率、高資本支出的公司較不易被低估。總結一下，企業價值倍數 (EV/EBITDA) 是企業價值除以稅前息前折舊攤銷前的獲利，當倍數越大時表示將企業買下後回本的速度越慢，倍數越小則表示回本速度越快。

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